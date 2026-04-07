В Ногинске начался подготовительный этап строительства школы на 550 мест
Школу, рассчитанную на 550 учеников, построят рядом с микрорайоном Полёт в Ногинске. Подрядчик уже приступил к работам подготовительного этапа. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Объект возводят за счёт областного бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.
«Сейчас строители занимаются планировкой территории, устройством подъездных путей и организацией мест складирования и хранения материалов», — говорится в сообщении.Школа будет трёхэтажной, её общая площадь составит свыше 9 300 квадратных метров. В здании разместят универсальные и специализированные учебные кабинеты, библиотечно-информационный центр, спортзал, актовый зал и столовую.
Завершить строительство планируется в 2028 году.