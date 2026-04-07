Новосибирцы ходят по самодельному мосту до детской поликлиники
В городе Обь Новосибирской области появился самодельный мост, состоящий из палет, который ведет в железнодорожный переход через огромную лужу. Местные жители хотят просить помощи у председателя СК РФ Александра Бастрыкина.
По данным Om1 Новосибирск, кустарный мост — это единственная дорога к Обской центральной городской больнице и детской поликлинике на ул. Чкалова. Люди ежедневно рискуют споткнуться и упасть в воду, а с коляской пройти по самодельной конструкции практически невозможно без посторонней помощи.
Жители города отмечают, что проблема с затоплением железнодорожного перехода носит систематический характер, а люди вынуждены самостоятельно размещать палеты, чтобы иметь возможность преодолеть препятствие.
В соцсетях местные жители уже обсуждают возможность обращения к Бастрыкину за помощью в разрешении сложившейся ситуации.
