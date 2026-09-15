«Четверть месячной нормы»: Синоптик рассказал, когда Москву и область накроют дожди

15 сентября 2026, 19:01

Синоптик Варакин: дожди накроют Москву и область 21 и 22 сентября

Фото: iStock/Oleg Elkov

Осень в Москве и Подмосковье вступает в свою переменчивую пору: тёплые юго-западные ветры сменяются затяжными дождями, а вслед за ними приходит резкое похолодание, заставляющее вспомнить о начале октября. Какие сюрпризы готовит для горожан погода?





Начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» заявил, что понедельник и вторник (21 и 22 сентября) станут самыми дождливыми днями месяца: в Москве и Подмосковье пройдут хорошие дожди, а за три дня может выпасть около четверти месячной нормы осадков.





«Если до 20-го числа ветер будет юго-западным и тёплым, то дальше ситуация изменится. С 23-го числа резко похолодает — днём не выше 12–15 °C. 21 и 22 сентября и в Москве, и в Подмосковье ждём хороший дождик», — сказал он.

«За три дня, с понедельника по среду, практически по всему Подмосковью пройдут хорошие дожди. По объёму осадков эти дни могут стать определяющими для второй половины месяца. Самые сильные осадки будут в понедельник и вторник», — отметил Варакин.