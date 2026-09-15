«Четверть месячной нормы»: Синоптик рассказал, когда Москву и область накроют дожди
Синоптик Варакин: дожди накроют Москву и область 21 и 22 сентября
Осень в Москве и Подмосковье вступает в свою переменчивую пору: тёплые юго-западные ветры сменяются затяжными дождями, а вслед за ними приходит резкое похолодание, заставляющее вспомнить о начале октября. Какие сюрпризы готовит для горожан погода?
Начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» заявил, что понедельник и вторник (21 и 22 сентября) станут самыми дождливыми днями месяца: в Москве и Подмосковье пройдут хорошие дожди, а за три дня может выпасть около четверти месячной нормы осадков.
«Если до 20-го числа ветер будет юго-западным и тёплым, то дальше ситуация изменится. С 23-го числа резко похолодает — днём не выше 12–15 °C. 21 и 22 сентября и в Москве, и в Подмосковье ждём хороший дождик», — сказал он.
По словам эксперта, фронтальная зона будет смещаться с северо-запада на юго-восток, поэтому дожди растянутся на несколько дней.
«За три дня, с понедельника по среду, практически по всему Подмосковью пройдут хорошие дожди. По объёму осадков эти дни могут стать определяющими для второй половины месяца. Самые сильные осадки будут в понедельник и вторник», — отметил Варакин.
Он добавил, что, несмотря на дожди, температурный фон останется чуть выше климатической нормы. А со среды погода будет напоминать начало октября из-за холодного ветра и общего температурного фона.