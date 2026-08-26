В Гидрометцентре раскрыли, какая погода ожидает москвичей в выходные
В Москве и Подмосковье в выходные прогнозируется облачная погода с прояснениями. Об этом сообщила в беседе с ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
В выходные жителей и гостей российской столицы ждет температура ночью от 6 до 11 градусов, а днем от 17 до 22 градусов при слабом ветре, пояснила она. Специалист добавила, что атмосферное давление в Московском регионе в субботу будет выше нормы, а в воскресенье вернется к нормальным показателям.
Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова раскрыла, когда в Москву могут прийти первые заморозки. Согласно ее заверению, с течением времени вероятность холодов будет возрастать. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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