26 августа 2026, 15:15

Фото: iStock/BartekSzewczyk

Качество водопроводной воды зависит от состояния труб, особенностей региона и работы коммунальных систем. Даже прозрачная жидкость без заметного запаха может иметь неприятный привкус, оставлять накипь на чайнике или сушить кожу. Правильно подобранный фильтр помогает улучшить вкус воды, снизить количество механических примесей и защитить бытовую технику. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Как выбрать фильтр для воды: с чего начать Почему важно знать состав воды Фильтр-кувшин: простой вариант для небольшой семьи Насадка на кран и настольный фильтр Проточный фильтр под мойку Обратный осмос: для глубокой очистки Магистральные фильтры для всей квартиры На что смотреть перед покупкой Как продлить срок службы фильтра

Как выбрать фильтр для воды: с чего начать

Почему важно знать состав воды

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Фильтр-кувшин: простой вариант для небольшой семьи

Насадка на кран и настольный фильтр

Проточный фильтр под мойку

Фото: iStock/anatoliycherkas

Обратный осмос: для глубокой очистки

Магистральные фильтры для всей квартиры

Фото: iStock/pashapixel

На что смотреть перед покупкой

Фото: iStock/Melih YILDIZ

Как продлить срок службы фильтра