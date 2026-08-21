«Отказаться от образа бога»: Психолог объяснил, как наладить доверительные отношения с ребенком

21 августа 2026, 13:43

Психолог Ланг: чтобы между родителями и детьми было доверие, нужно быть живыми

Фото: istockphoto/Jelena Danilovic

Многие родители жалуются, что дети закрываются, как только речь заходит об учебе. Почему это происходит, и как это исправить?





Психолог Сергей Ланг в беседе с «Радио 1» заявил, что проблема не в детях, а в том, что родители зачастую не умеют быть «живыми».





«Если ребенок закрывается, то это значит, что раньше он сталкивался с тем, что вы на него давили, эмоционально убивали его внутреннее "Я". Бывают установки: "Мне за тебя стыдно", "В твоем возрасте я таким не был". Это ярлыки, которые ставить нельзя, потому что у ребенка из раза в раз будет включаться защитная реакция», — сказал он.

«Мы не боги и не можем всегда быть правы. Я рекомендую всем просить прощения у ребенка: "Извини, вчера я был неправ, у меня было плохое настроение". Когда мы показываем свои слабости, ребенок перестает бояться и начинает делиться», — объяснил Ланг.

«Если ребенок винит учителя, спросите: «Другие получили пятерку? Значит, дело не в учителе. Ты отвлёкся? Давай подумаем, как исправить. Дети боятся не столько плохую оценку получить, сколько расстроить родителя, увидеть его злобу. Нужно говорить: "Это твоя оценка. Я помогу тебе исправить, но я не буду тебя за это уничтожать"», — посоветовал психолог.

«Учитесь говорить с детьми о любви, ревности и обидах — о том, о чем мы не умеем говорить», — подчеркнул Ланг.