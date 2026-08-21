В России может подорожать кедровый орех

21 августа 2026, 13:47

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В России ожидается подорожание кедрового ореха из-за низкого урожая в текущем году. Об этом предупредил президент Союза переработчиков дикоросов Юрий Рудаков.





В разговоре с URA.RU эксперт пояснил, что сбор этого ценного ореха происходит раз в три-пять, поскольку для этого должны сложиться все климатические условия. Засушливое лето кедр не любит. Кроме того, бывает так, что урожай сибирских кедровых орехов может случится, а дальневосточных — нет, и наоборот.





«В случае маленького урожая цена на кедровый орех в этом году может увеличиться. На рынке может остаться орех с прошлого года. Но это небольшой объем продукта, так как хранить его нужно при определенных условиях, что требует дополнительных затрат для предпринимателей», — отметил Рудаков.