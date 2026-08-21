«За все надо платить»: Врач рассказал, кого чаще всего настигает желчекаменная болезнь и почему

21 августа 2026, 12:44

Врач Лисин: желчекаменная болезнь чаще всего настигает женщин

Фото: istockphoto/Chinnapong

Многие пациенты панически боятся удаления желчного пузыря, представляя, что после операции придется всю жизнь сидеть на жесткой диете и пить таблетки. Так ли это на самом деле?





Врач, доктор медицинских наук Сергей Лисин в беседе с «Радио 1» развеял этот страх, сказав, что удаление больного органа часто проходит незаметно для качества жизни.





«Удаление плохо работающего желчного пузыря никак себя не проявляет. Первое время (две–три недели) пациент соблюдает диету, потому что это все-таки операция под наркозом. Потом постепенно всё приходит к тому, к чему человек привык. Как правило, строгой пожизненной диеты не требуется», — сказал он.

«Чаще страдают женщины, потому что беременность сопряжена с наиболее яркими перестройками обмена веществ. За всё, как говорится, надо платить, поэтому цена деторождения — проблема желчевыводящих путей. Чем чаще возникает беременность, тем больше риски», — объяснил Лисин.

«Переедание, прием жирной пищи, конечно, влияют. Здоровый образ жизни сопровождается меньшими рисками образования камней. Но в пожилом возрасте камни, как правило, холестериновые, и здесь уже играют роль нарушение сократительной способности пузыря и свойства самой желчи», — резюмировал собеседник.