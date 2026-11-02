«Членить и выделять»: Психолог рассказала, как воплощать свои идеи

02 ноября 2026, 13:28

Психолог Кардиакос: чтобы идеи становились явью, их нужно делить на сегменты

Фото: iStock/Mirjana Pusicic

Почему вечерние обещания «завтра всё сделаю» почти никогда не переживают ночь — и что с этим делать? Ответ кроется в разрыве между намерением и действием: вечером, лёжа в кровати, мы с лёгкостью представляем новую жизнь и даём грандиозные обещания, ведь фантазировать не требует усилий, а делать что-либо прямо сейчас не нужно. Утром же наступает время действий — и тут в игру вступают физиология пробуждения, сниженное внимание и тяга к немедленной награде, из-за которой вчерашние большие планы кажутся неподъёмными.





Семейный психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» рассказала, как сегментировать большие планы на маленькие задачи, привязанные к уже привычным действиям.





«Мотивация работает с психикой "здесь и сейчас", и с ней нужно договариваться. Из вчерашних обещаний следует вычленять центральную идею — например, не "победить всех и написать всем рекламодателям", а "развивать блог, потому что маленькая я мечтала стать популярной и будет счастлива, что у меня всё получилось"», — сказала она.

«Например, если открываю телефон — делаю художественный кадр; если сажусь завтракать — улыбаюсь и благодарю себя за вкусный завтрак. Такое "разбивание по делам" хорошо работает. Нужно обязательно сегментировать по задачам», — посоветовала Кардиакос.