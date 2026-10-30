Психолог объяснила, зачем водители разговаривают со своими машинами

30 октября 2026, 09:41

Психолог Уманова: разговоры с машиной помогают водителям справляться со стрессом

Фото: iStock/Valerii Apetroaiei

Клинический психолог «Центра гармонии и здоровья» клиники «Будь Здоров» Ольга Уманова рассказала, что разговоры с автомобилем помогают водителям справляться с тревогой. По ее словам, привычка уговаривать двигатель завестись связана с так называемым магическим мышлением.