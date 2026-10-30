Психолог объяснила, зачем водители разговаривают со своими машинами
Клинический психолог «Центра гармонии и здоровья» клиники «Будь Здоров» Ольга Уманова рассказала, что разговоры с автомобилем помогают водителям справляться с тревогой. По ее словам, привычка уговаривать двигатель завестись связана с так называемым магическим мышлением.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист объяснила: такое мышление предполагает неосознанную веру в способность слов и мыслей влиять на окружающий мир вопреки законам логики. Обращаясь к неисправному мотору, человек старается снизить напряжение от поломки.
Еще один механизм психолог связала с привычкой приписывать предметам человеческие качества. Автовладельцы дают своим машинам имена, замечают у них «настроение» и общаются с ними в дороге. Подобный диалог помогает легче переносить одиночество во время долгих поездок.
Водительские приметы возникают из-за ложных причинно-следственных связей, отметила Уманова. Например, некоторые автомобилисты верят, что после мытья машины обязательно пойдет дождь.
По словам эксперта, насторожиться стоит, если человек всерьез считает, что машина ему «мстит», или не способен отправиться в путь без обязательного ритуала. В остальных случаях разговоры с автомобилем психолог назвала здоровым способом снять напряжение.
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