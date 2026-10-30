Психолог связала стремление стать незаменимым на работе со страхом отвержения
Бизнес-психолог Екатерина Боронкина рассказала, что стремление стать незаменимым сотрудником часто связано со страхом потерять признание окружающих. По ее словам, корни такого поведения могут уходить в детство.
В беседе с «Газетой.Ru» руководитель онлайн-школы «Академия психологического мастерства ПАЗЛ» объяснила: если ребенка хвалят преимущественно за помощь и удобное поведение, он может усвоить, что окружающие ценят его лишь за пользу.
Во взрослом возрасте подобная установка способна подтолкнуть человека к самопожертвованию. Он берется за чужие задачи из опасения, что отказ сделает его ненужным. При этом здоровая забота предполагает добровольную помощь с учетом собственных возможностей, отметила эксперт.
По словам Боронкиной, незаменимый сотрудник порой воспринимает отпуск или болезнь как угрозу самооценке. Компания при этом рискует оказаться зависимой от одного работника. Психолог сравнила такие отношения с созависимостью, где человек постоянно выступает в роли спасателя.
Эксперт посоветовала не передавать все задачи коллегам сразу, поскольку резкие перемены могут усилить тревогу. Для начала стоит прислушаться к своим чувствам и представить, что работа справляется без вашего участия. Страх или ощущение ненужности могут указывать на внутреннюю проблему с самооценкой.
Боронкина рекомендует различать помощь по собственному выбору и действия из страха потерять признание, а также искать источники уверенности в себе за пределами работы.
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