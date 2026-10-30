Психолог связала стремление стать незаменимым на работе со страхом отвержения

30 октября 2026, 09:25

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Бизнес-психолог Екатерина Боронкина рассказала, что стремление стать незаменимым сотрудником часто связано со страхом потерять признание окружающих. По ее словам, корни такого поведения могут уходить в детство.