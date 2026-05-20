Что делать при солнечном ожоге: первая помощь, чем можно и нельзя мазать кожу, как снять боль, популярные мифы. Комментарии эксперта
Лето уже на пороге, а в Москве и Подмосковье установилась 30-градусная жара. Многие горожане едут на дачи, гуляют у воды и проводят больше времени под открытым небом. В материале «Радио 1» расскажем, что такое солнечный ожог, чем он опасен и как облегчить состояние.
Что такое солнечный ожогСолнечный ожог возникает после слишком долгого пребывания под прямыми лучами. Ультрафиолет повреждает кожу и запускает воспаление. Сначала человек замечает покраснение. Затем приходят жжение, боль и чувство стянутости. Иногда проблема кажется незначительной. На деле даже легкое поражение говорит о том, что кожа получила травму. Если человек продолжает загорать, состояние быстро ухудшается.
Какими бывают солнечные ожогиЧаще всего врачи делят такие повреждения по степени выраженности. При легкой форме кожа краснеет, немного болит и становится горячей на ощупь. Такой солнечный ожог обычно проходит быстрее. Более тяжелый вариант сопровождают сильная болезненность, отек и заметный дискомфорт. В некоторых случаях появляются пузыри. Порой к местным симптомам добавляются температура, слабость и тошнота. Такая картина требует особого внимания.
Когда обращаться к врачуМедлить не стоит, если пузыри занимают большую площадь. Тревожным сигналом считают сильный отек, озноб и резкое ухудшение самочувствия. Опасность растет, когда пострадали лицо, глаза или большие участки тела. Отдельный повод для консультации — ожог у ребенка. Детская кожа теряет влагу быстрее. Риск осложнений в такой ситуации выше.
Как себе помочь, если обгорел на солнцеВрач-косметолог, дерматолог, трихолог Ирина Котова в беседе с «Радио 1» рассказала, что первое время важно успокоить раздраженную кожу и снизить неприятные ощущения.
«Самое простое — нанести что-то белковое. Это сметана, ряженка, яичный белок. Если дома есть алоэ, очень полезно. Подойдет и гель с пантенолом. Еще желательно выпить нестероидные противовоспалительные средства, чтобы облегчить симптомы», — объяснила врач.
Что категорически нельзя делать при солнечном ожогеЭксперт дала короткий, но важный совет. По ее словам, самое главное — не растирать и не травмировать эту зону. Это правило особенно важно в первые часы. Не стоит тереть пораженный участок полотенцем или жесткой мочалкой. Не нужно сдирать шелушащуюся кожу и вскрывать пузыри. Любое лишнее воздействие усиливает воспаление и мешает восстановлению.
Сколько проходит солнечный ожогПо словам специалиста, срок зависит от степени повреждения и общего состояния человека.
«Если не сильно, нет отека и боли, пройдет за пару часов. А если сильная отечность, угри, температура, то симптомы могут сохраняться до двух суток», — отметила врач.
Как не допустить солнечных ожоговПрофилактика в жару особенно важна. Врачи советуют не выходить на солнцепек в самые активные часы. Обычно опасный период длится с позднего утра до середины дня. Для прогулок выбирайте утро или вечер. Одежда тоже играет роль. Светлая рубашка, головной убор и очки снижают нагрузку на кожу и глаза. Перед выходом на улицу стоит использовать крем с SPF и обновлять его после купания. Еще один простой шаг — пить достаточно воды и не лежать под солнцем слишком долго.
Развеиваем мифы о солнечных ожогах
Миф: если кожа уже загорела, обгореть невозможно
На самом деле: загар не является надежной защитой от солнечного ожога. Потемнение кожи означает, что она уже получила повреждение под действием ультрафиолета. Даже загорелая кожа может снова обгореть, особенно если долго находиться на солнце в часы его высокой активности.
Миф: в облачную погоду солнечный ожог не грозит
На самом деле: ультрафиолетовые лучи проходят через облака, поэтому получить ожог можно даже в пасмурный день. Если на улице светло, это не значит, что кожа в безопасности. Именно поэтому солнцезащитные средства нужны не только в жару и при ясном небе.
Миф: у воды или на даче солнце не такое опасное, как на пляже
На самом деле: риск обгореть высок везде, где человек долго находится под открытым небом. Возле воды солнечные лучи дополнительно отражаются от поверхности, усиливая воздействие на кожу. На даче люди часто не замечают, сколько времени проводят на солнце, и забывают вовремя обновлять защиту.
Миф: если дует ветер, солнце не навредит
На самом деле: ветер только создает ощущение прохлады, но не уменьшает действие ультрафиолета. Из-за этого человек может не чувствовать перегрева и оставаться на солнце дольше, чем следует. В результате риск ожога не снижается, а иногда даже возрастает.