В ресторанах Петербурга могут появиться узбекские завтраки

20 мая 2026, 12:53

В ресторанах Санкт-Петербурга необходимо начать предлагать узбекские завтраки, а в Узбекистане – петербургские. Такое мнение выразил председатель Ассоциации поваров Узбекистана Акбар Умаров на полях VI Гастрономической ассамблеи.





По его словам, в Петербурге открыто множество ресторанов узбекской кухни, и там должны подавать не только национальные завтраки, но и петербургские. Он выразил уверенность, тематические завтраки будут пользоваться спросом в обеих странах.





«В Узбекистане много русских ресторанов или заведений при отелях, и они могли бы подавать не только континентальный или европейский завтрак, но и петербургский. Однако нам необходимо провести мастер-классы петербургских специалистов», — приводит «Петербургский дневник» слова Умарова.