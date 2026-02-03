Что изменится для автомобилистов в феврале: цены, скидки и новые правила возврата машин
В феврале 2026 года российских водителей ожидает сразу несколько значимых изменений. Они касаются стоимости автомобилей, дилерских скидок, замены водительских удостоверений, а также порядка возврата транспортных средств при выявлении брака. Отдельное внимание эксперты советуют обратить на поправки в закон о защите прав потребителей, которые напрямую затрагивают владельцев автомобилей и другой технически сложной продукции.
Почётный адвокат России, заместитель председателя коллегии адвокатов «Правовое товарищество» Владимир Титов в беседе с «Радио 1» заявил, что с 1 февраля компенсация при возврате некачественного автомобиля больше не будет рассчитываться исходя из стоимости нового аналога. Теперь при определении суммы возврата учитываются пробег, год выпуска и степень износа транспортного средства.
Скидки на автомобили сохраняются, но рекордов ждать не стоитВ начале года дилеры продолжают предлагать скидки на автомобили, однако прежних «суперпредложений» с дисконтом до миллиона рублей в феврале уже не будет. По оценкам участников рынка, складские запасы постепенно сокращаются, а рост утилизационного сбора оказывает дополнительное давление на цены.
Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время стоимость новых автомобилей начнёт расти. Наибольшее повышение ожидается в сегменте бюджетных моделей. Если говорить о динамике цен в течение всего года, то наиболее заметное удорожание может затронуть импортные и премиальные автомобили.
Замена водительских прав: кого коснётся в февралеВ феврале необходимо заменить водительские удостоверения тем автомобилистам, у которых срок действия прав истёк в феврале 2023 года, но были автоматически продлены. Эксперты напоминают, что управление транспортным средством с просроченными правами считается административным правонарушением. Штраф может составить до 15 тысяч рублей.
Новые правила возврата автомобиля по браку: что изменилось с 1 февраляС 1 февраля вступили в силу изменения в закон о защите прав потребителей, касающиеся возврата некачественных технически сложных товаров. Новые нормы распространяются не только на смартфоны, ноутбуки и бытовую технику, но и на транспортные средства — легковые автомобили, мотоциклы, мотороллеры, тракторы и другую технику.
Ключевое изменение заключается в том, что компенсация при возврате товара больше не зависит от стоимости нового аналога. Теперь при расчёте суммы возврата учитываются пробег, год выпуска и степень износа конкретного автомобиля.
Ранее потребитель мог претендовать на возврат суммы, сопоставимой со стоимостью нового аналогичного автомобиля. Теперь такой подход отменили. Как пояснил Владимир Титов, покупатель вправе требовать лишь разницу между ценой, уплаченной при покупке, и стоимостью аналогичного автомобиля с тем же пробегом и годом выпуска.
«Теперь при расчёте суммы возврата больше не ориентируются на цену нового товара в магазине. Даже если техника и подорожала, будет учитываться износ. Значит, данная вещь, состояние её и год выпуска также не будет учитываться», — отметил эксперт.Таким образом, инфляция и рост рыночных цен на новые автомобили больше не играют роли при определении компенсации.
Ограничения по штрафам и неустойкеПоправки также затронули порядок начисления штрафов и неустоек. Теперь суд вправе не применять штрафные санкции, а их размер, равно как и размер неустойки, ограничен стоимостью самого товара. Это означает, что сумма штрафов не может превышать цену автомобиля или другого технически сложного изделия.
По словам Владимира Титова, ранее действовавшие нормы часто приводили к несоразмерным санкциям в отношении продавцов, что вызывало серьёзные перекосы в правоприменительной практике.
«Здесь ещё было направлено на то, что у нас некоторые потребители злоупотребляли своим правом и под разными предлогами очень часто меняли свой товар. Ну, как говорится, поездил 3-4 месяца и давай менять, искать причины, как поменять. Теперь у нас очень сильно вырастет степень экспертизы товара», — сказал Титов.
Экспертиза товара: кто платит и что изменитсяСущественно возрастает значение экспертных заключений. Для подтверждения наличия брака потребуется проведение технической экспертизы, осмотры и документальное фиксирование состояния автомобиля на момент возврата.
Как правило, экспертиза проводится за счёт той стороны, которая настаивает на её проведении. Если инициатором выступает потребитель, он оплачивает экспертизу самостоятельно. Если же проверку требует продавец, расходы ложатся на него.
Однако, отметил Титов, если экспертиза подтвердит, что товар вышел из строя по вине покупателя, то финансовая ответственность полностью на нем. Итоговое распределение затрат зависит от выводов эксперта.
Эксперт отмечает, что с ростом количества проверок увеличатся и расходы на них, что может снизить число необоснованных попыток возврата техники. Потребитель вправе обратиться к другому эксперту, если не согласен с результатами первоначального заключения. Однако, по словам юриста, на практике изменить мнение эксперта бывает крайне сложно.
«Как правило, у нас все экспертные учреждения друг друга знают, все друг с другом делятся, и очень трудно поменять мнение эксперта от первоначального», — сказал он.Кроме того, за дачу ложного заключения предусмотрена уголовная ответственность.
Почему новые правила почти не выгодны потребителямЮристы сходятся во мнении, что позитивных изменений для потребителей в новых поправках немного. Закон стал жёстче и формальнее, при этом его требования обязательны к исполнению вне зависимости от того, насколько они кажутся справедливыми в конкретной ситуации.
Как отметил почётный адвокат России Владимир Титов, изменения носят комплексный характер и направлены не только на защиту покупателей, но и на выравнивание положения продавцов и производителей. По его словам, ранее действовавшие нормы предусматривали несоразмерные санкции, которые нередко превышали стоимость самого товара.
«Ну, понимаете, закон, он на то и закон, что его нужно выполнять», — подчеркнул юрист.Эксперт отметил, что в текущих экономических условиях — на фоне дефицита денежных средств и квалифицированной рабочей силы — и потребители, и продавцы, и производители находятся в сопоставимых условиях, что также учитывалось при корректировке законодательства.
Полную стоимость вернут только при доказанном заводском бракеПроцедура возврата автомобиля действительно усложняется для добросовестных потребителей. Получить полную стоимость транспортного средства теперь возможно лишь в случае, если будет доказано наличие заводского брака.
При этом, как пояснил юрист, такие дефекты, как правило, выявляются практически сразу после покупки. Если автомобиль эксплуатировался в течение нескольких месяцев или лет, вероятность возврата полной суммы без учёта износа становится минимальной.
«Но если это изначально заводской брак, то я думаю, что эксплуатировать этот автомобиль даже времени не будет. И тому учёту не будет никакого износа», — считает Титов.
Единые правила для автомобилей и бытовой техникиОдним из наиболее обсуждаемых пунктов изменений стало то, что единые правила теперь применяются как к дорогостоящим автомобилям, так и к бытовой технике — от смартфонов и компьютеров до стиральных машин и микроволновых печей.
Адвокат пояснил, что все эти товары относятся к категории технически сложных, поэтому подпадают под одинаковый правовой режим независимо от стоимости.
Откажутся ли покупатели от техники из-за новых правилЭксперты не ожидают снижения спроса на автомобили и другую технику. Покупатели, скорее всего, станут более внимательно подходить к выбору производителя, условиям гарантии и дополнительным сервисным программам.
По мнению юристов, новые нормы могут повысить ответственность производителей за качество продукции и привести к более сбалансированному регулированию интересов потребителей и продавцов.