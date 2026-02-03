03 февраля 2026, 12:36

Адвокат Титов: компенсация за авто больше не зависит от цены нового аналога

Фото: istockphoto / igoriss

В феврале 2026 года российских водителей ожидает сразу несколько значимых изменений. Они касаются стоимости автомобилей, дилерских скидок, замены водительских удостоверений, а также порядка возврата транспортных средств при выявлении брака. Отдельное внимание эксперты советуют обратить на поправки в закон о защите прав потребителей, которые напрямую затрагивают владельцев автомобилей и другой технически сложной продукции.





Почётный адвокат России, заместитель председателя коллегии адвокатов «Правовое товарищество» Владимир Титов в беседе с «Радио 1» заявил, что с 1 февраля компенсация при возврате некачественного автомобиля больше не будет рассчитываться исходя из стоимости нового аналога. Теперь при определении суммы возврата учитываются пробег, год выпуска и степень износа транспортного средства.

Фото: istockphoto / SergeiGorin

«Теперь при расчёте суммы возврата больше не ориентируются на цену нового товара в магазине. Даже если техника и подорожала, будет учитываться износ. Значит, данная вещь, состояние её и год выпуска также не будет учитываться», — отметил эксперт.

Фото: istockphoto / Karl-Hendrik Tittel

«Здесь ещё было направлено на то, что у нас некоторые потребители злоупотребляли своим правом и под разными предлогами очень часто меняли свой товар. Ну, как говорится, поездил 3-4 месяца и давай менять, искать причины, как поменять. Теперь у нас очень сильно вырастет степень экспертизы товара», — сказал Титов.

«Как правило, у нас все экспертные учреждения друг друга знают, все друг с другом делятся, и очень трудно поменять мнение эксперта от первоначального», — сказал он.

Фото: istockphoto / Minerva Studio

«Ну, понимаете, закон, он на то и закон, что его нужно выполнять», — подчеркнул юрист.

Фото: istockphoto / Liudmila Chernetska

«Но если это изначально заводской брак, то я думаю, что эксплуатировать этот автомобиль даже времени не будет. И тому учёту не будет никакого износа», — считает Титов.

