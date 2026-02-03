В Госдуме объяснили досмотр смартфонов в метро Москвы

03 февраля 2026, 09:13

Депутат Леонов: сотрудники метро Москвы не будут смотреть переписки

Фото: iStock/JoyNik

Сотрудники метрополитена будут вправе проверять работоспособность смартфонов пассажиров, но не их переписку. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы Олег Леонов.