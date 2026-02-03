В Госдуме объяснили досмотр смартфонов в метро Москвы
Сотрудники метрополитена будут вправе проверять работоспособность смартфонов пассажиров, но не их переписку. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы Олег Леонов.
Сотрудники службы безопасности метрополитена, по его словам, не имеют права просматривать переписки, фотографии и содержимое приложений в телефонах пассажиров. Это, как утверждает парламентарий, противоречит Конституции РФ.
Он отметил, что проверка работоспособности смартфонов в метро, подобно досмотру в аэропортах, проводится для обеспечения безопасности. Леонов высказал предположение, что досмотр всех пассажиров, особенно в часы пик, является невозможным. В связи с этим проверка телефонов будет осуществляться выборочно, аналогично досмотру багажа.
