«Старый, лысый и не стоит»: Сексолог рассказала, какую роль играет секс в продолжительных любовных отношениях

Фото: iStock/proud_natalia

Когда отношения только начинаются, обычно происходит много пикантных событий. Пары активно флиртуют и переписываются, устраивают свидания. Затем, когда ураган страсти стабилизируется и вы переходите к более медленной фазе отношений, количество секса в паре, как правило, уменьшается. Тогда начинаются недомолвки: все идеально, но есть «тревожные звонки в постели».





Психоаналитик-сексолог международного класса Юлия Варра в беседе с «Радио 1» заявила, что каждый для себя сам должен определять степень важности сексуальной жизни с партнером.





«Каждый человек для себя решает, смотря какие будут звоночки. Для кого-то это критично, для кого-то — нет. Наша симпатия к человеку — это всегда комплекс признаков. Кому-то нравятся красивые ноги, улыбка, а кто-то питает интерес к деньгам и чину. Это совокупность факторов», — сказала она.

«Он может быть старый, лысый, у него не будет стоять, но 70 миллионов в банке решают вопрос. Также и у мужчин. Здесь все по-разному», — объяснила Варра.