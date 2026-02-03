Почти тысячи учителей не хватает в школах Новосибирска в текущем учебном году

03 февраля 2026, 11:36

Фото: iStock/Smederevac

В Новосибирской области на начало 2025–2026 зафиксировали дефицит учителей. Всего в регионе ищут кандидатов на 951 вакансию. Такие данные предоставили в местном министерстве образования.





В ведомстве отметили, что вакансии закрывают с помощью перераспределения нагрузки среди учителей и привлечения молодых специалистов. В текущем году самыми востребованными стали учителя начальных классов, иностранных языков, русского языка и литературы, а также математики и физики.





«С начала 2025–2026 учебного года увеличено количество часов по истории, а также введён учебный курс "История нашего края", который позволит школьникам глубже изучить историю региона», — рассказали в ведомстве в разговоре с Om1 Новосибирск.