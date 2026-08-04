Что нужно успеть сделать на даче в августе, чтобы не остаться без урожая: советы для сада, огорода и цветника. Полезные лайфхаки
Август на даче проходит быстро. Днём ещё стоит жара, а ночи уже становятся прохладнее. Урожай поспевает каждый день, грядки пустеют, плодовые деревья требуют внимания. Сейчас важно не откладывать мелкие дела: несколько часов работы помогут собрать больше овощей, сохранить ягоды и подготовить участок к сентябрю. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Работы в саду в августеГлавная задача месяца — вовремя снять плоды. Яблоки, груши и сливы лучше собирать в сухую погоду. Не бросайте фрукты в ящик и не сдавливайте их пальцами. Повреждённые экземпляры быстро портятся и могут заразить соседние. Под деревьями нельзя оставлять падалицу. В ней часто прячутся личинки плодожорки, грибки и другие вредители. Собирайте опавшие плоды каждый день. Здоровые фрукты отправьте на компот или варенье, а гнилые закопайте подальше от посадок.
Смородина, крыжовник и малина после сбора ягод нуждаются в обрезке. У малины вырежьте отплодоносившие побеги у самой земли. На кусте оставьте крепкие молодые стебли. Смородину осмотрите внимательно: старые, сухие и больные ветки пора убрать. Крона станет светлее, а новые побеги получат больше воздуха.
В начале августа можно подкормить плодовые культуры составами с фосфором и калием. Азотные удобрения лучше исключить. Они вызывают быстрый рост зелени, которая не успеет окрепнуть перед холодами. После подкормки хорошо пролейте приствольный круг.
Клубничную грядку тоже стоит привести в порядок. Срежьте старые листья, удалите слабые усы и прорыхлите почву между рядами. Если нужны новые кустики, укорените самые сильные розетки. К концу лета они смогут прижиться на новом месте.
Работы в огороде в августеНа овощных грядках начинается горячая пора. Огурцы, кабачки, патиссоны и томаты собирайте регулярно. Созревшие плоды не должны долго лежать на кустах. Они забирают силы у растения и мешают росту новых завязей. Томаты в открытом грунте в августе часто страдают от холодной росы и фитофторы. Удалите листья ниже первой кисти с плодами. Верхушки высоких кустов можно прищипнуть, чтобы питание ушло в уже сформированные помидоры. Поливайте растения утром и только под корень. Вода на листьях повышает риск болезней.
Огуречные плети поливайте тёплой водой. Холодная влага из шланга может вызвать горечь и остановить рост. После полива присыпьте землю сухой травой, соломой или компостом. Мульча удержит влагу и сократит количество сорняков. Освободившиеся участки не оставляйте пустыми. В августе ещё можно посеять укроп, петрушку, рукколу, редис, шпинат и салат. Эти культуры успеют дать свежую зелень до первых заморозков. На грядки после чеснока и раннего картофеля полезно посеять сидераты. Горчица, фацелия или овёс улучшат структуру земли и помогут сдержать сорные травы.
Лук и чеснок после уборки нужно хорошо просушить. Разложите головки под навесом или в сухом проветриваемом помещении. Не обрезайте ботву сразу. Когда она полностью высохнет, очистите овощи от земли и перенесите на хранение.
Уход за цветами в августеЦветник в конце лета ещё может выглядеть ярко. Регулярно срезайте увядшие бутоны у петуний, бархатцев, роз и георгинов. Такая простая процедура продлит цветение и сделает клумбу аккуратнее. Розы в августе не стоит стимулировать азотом. Молодые побеги не успеют вызреть и пострадают зимой. Лучше использовать калийно-фосфорную подкормку. Она укрепит стебли и поможет кустам подготовиться к холодному сезону. Лилии, ирисы и пионы после цветения нуждаются в умеренном поливе. Листья не срезайте слишком рано. Через них корни получают питание и закладывают почки на следующий год. Удалите только сухие части и повреждённые стебли. Август подходит для деления многолетников. Можно рассадить примулы, флоксы, астильбы, дельфиниумы и хосты. Выбирайте пасмурный день. После пересадки обильно полейте растения и притените их на несколько суток.
Уход за газоном в августеГазон в жаркие недели нуждается в регулярной влаге. Поливайте траву рано утром или вечером, когда солнце уже не обжигает листья. Частый поверхностный полив не принесёт пользы. Лучше хорошо промочить землю на глубину нескольких сантиметров. Стрижку продолжайте, но не срезайте слишком много. Оптимальная высота травы в августе составляет около пяти-семи сантиметров. Высокий покров защищает корни от перегрева, сохраняет влагу и не даёт сорнякам быстро развиваться.
Если на лужайке появились жёлтые пятна, проверьте плотность почвы. Земля могла слежаться после дождей и активных игр. Проколите дернину вилами или специальным аэратором. Воздух и вода быстрее попадут к корням, а трава начнёт восстанавливаться. В конце месяца можно подсеять семена на проплешинах. Перед этим уберите сухую траву, слегка разрыхлите участок и присыпьте посев тонким слоем грунта. До появления всходов следите, чтобы поверхность не пересыхала.
Полезные лайфхаки для дачи в августеНе выбрасывайте здоровую ботву моркови, свёклы и кабачков. Её можно отправить в компостную кучу, переслаивая землёй, сухими листьями или опилками. Не кладите туда растения с признаками грибка и гнили. Болезни могут сохраниться до следующего сезона. Для сбора урожая держите рядом несколько ёмкостей. В одну складывайте плоды для хранения, в другую — овощи для переработки, в третью — повреждённые экземпляры. Так не придётся перебирать всё дома после тяжёлого дня.
Поставьте в саду ёмкость с водой для птиц. В жару они охотно прилетают на участок и заодно собирают гусениц, жуков и других насекомых-вредителей. Воду меняйте ежедневно, чтобы она оставалась чистой. Осмотрите забор, теплицу, садовые дорожки и крышу дачного дома. Августовская погода часто даёт сухие дни для мелкого ремонта. Осенью дожди начнутся чаще, поэтому заменить треснувшую доску, починить водосток или укрепить опору для растений лучше заранее.