04 августа 2026, 15:22

Фото: iStock/S847

Август на даче проходит быстро. Днём ещё стоит жара, а ночи уже становятся прохладнее. Урожай поспевает каждый день, грядки пустеют, плодовые деревья требуют внимания. Сейчас важно не откладывать мелкие дела: несколько часов работы помогут собрать больше овощей, сохранить ягоды и подготовить участок к сентябрю. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Работы в саду в августе Работы в огороде в августе Уход за цветами в августе Уход за газоном в августе Полезные лайфхаки для дачи в августе

Работы в саду в августе

Фото: iStock/Evgeniia Kovalenko

Работы в огороде в августе

Уход за цветами в августе

Уход за газоном в августе

Фото: iStock/Svetlana-Cherruty

Полезные лайфхаки для дачи в августе