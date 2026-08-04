Новостные каналы Mash и SHOT отметили стремительный рост аудитории в MAX

04 августа 2026, 13:09

Фото: iStock/dikushin

Новостные каналы News Media Holding продолжают наращивать аудиторию в цифровой платформе MAX. Канал Mash преодолел отметку в один миллион подписчиков, а SHOT собрал более 500 тысяч пользователей.





В пресс-службе компании отметили, что рост аудитории свидетельствует о высоком уровне доверия пользователей к медиабрендам и профессиональной журналистике. По данным холдинга, средний охват одного поста в канале Mash составляет около 450 тысяч просмотров, а в SHOT — порядка 245 тысяч.



Генеральный директор Mash Надежда Гладченко заявила, что ключевым фактором успеха остается доверие аудитории к редакции:





«Если аудитория доверяет редакции, она остается с ней на любой платформе. Mash удалось выстроить долгосрочные отношения со своими читателями. Мы продолжим инвестировать в оперативность, эксклюзивный контент и развитие новых форматов».

«Люди подписываются на те медиа, которым доверяют, и готовы следовать за ними в новых цифровых экосистемах. Поэтому для нас развитие в MAX — закономерное продолжение стратегии присутствия на всех востребованных платформах», — отметил он.