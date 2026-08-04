Врач предостерег пенсионеров от работы на грядках с опущенной головой

04 августа 2026, 13:21

Врач Кондрахин: работа вниз головой на грядках грозит пенсионерам инсультом

Фото: iStock/Irina Khabarova

Врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, какого графика стоит придерживаться пожилым людям во время работы на дачном участке. Его словам передает телеканал RT.





Медик подчеркнул, что работу лучше делить на два этапа: до 12:00 и после 16:00. В обеденное время солнце даст перегрев и создаст нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Специалист также напомнил, что пенсионерам нужно мерить давление дважды в сутки — утром и вечером в одно и то же время.



Работать на грядках врач рекомендует сидя — для этого можно купить специальный стул или наколенники. При этом крайне важно избегать наклонного положения с головой вниз, так как это может приводить к инсультам.

«Но наши пенсионеры делают все наоборот», — заметил Кондрахин.