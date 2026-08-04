Врач назвал предельный срок хранения арбуза в холодильнике

04 августа 2026, 12:36

Врач Парамонов: арбуз можно хранить в холодильнике максимум четыре дня

Фото: istockphoto/nito100

Врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов напомнил о правилах хранения бахчевых культур. Согласно рекомендациям специалиста, целый неразрезанный арбуз может лежать в прохладном месте до двух недель — точный срок зависит от спелости плода, пишет газета «Взгляд».