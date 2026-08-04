Врач назвал предельный срок хранения арбуза в холодильнике
Врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов напомнил о правилах хранения бахчевых культур. Согласно рекомендациям специалиста, целый неразрезанный арбуз может лежать в прохладном месте до двух недель — точный срок зависит от спелости плода, пишет газета «Взгляд».
Однако после того, как арбуз или дыня разрезаны, условия хранения ужесточаются. Продукт необходимо сразу убрать в холодильник, где температура не превышает +4°C, предварительно накрыв пищевой пленкой или переложив в чистый контейнер. Употребить десерт желательно в течение двух-трех дней, а максимально допустимый срок хранения в охлажденном виде не должен превышать четырех суток.
Особое внимание медик обратил на опасность нахождения нарезанного арбуза вне холодильника. При комнатной температуре его можно оставлять не более чем на два часа, а в сильную жару (свыше 32 градусов) этот интервал сокращается до одного часа. Если мякоть стала склизкой или приобрела кислый, нехарактерный запах, употреблять такой продукт категорически запрещено — его следует немедленно выбросить, даже не пробуя.
При покупке половинки арбуза Парамонов советует отдавать предпочтение супермаркетам, где можно убедиться в соблюдении санитарных норм при нарезке, и хранить покупку только в холодильнике в герметичной упаковке. Перед употреблением он рекомендует тщательно мыть целый плод под проточной водой без использования моющих средств, а также не забывать о чистоте ножа и разделочной доски — через них бактерии могут легко попасть на съедобную часть.
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