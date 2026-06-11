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Что нужно знать о донорстве: 4 факта от врача-трансфузиолога

Врач Звонков: в России полностью изменилась система переливания крови
Фото: iStock/Ratana21

14 июня весь мир будет отмечать день Донора крови. Дата выбрана в честь дня рождения австрийского врача и иммунолога Карла Ландштейнера (1868–1943), получившего в 1930 году Нобелевскую премию за открытие групп крови у человека.



Врач-трансфузиолог Андрей Звонков в беседе с «Радио 1» рассказал, что в России полностью изменилась система переливания крови — её централизовали, а от старых методов отказались.

  • Цельную кровь больше не переливают
Это запрещённая практика прошлого. Современная медицина использует только компоненты крови: эритроцитную массу, свежезамороженную плазму, тромбоциты.

  • Самое ценное — плазма, а не красная кровь
Многие думают, что при реанимации нужны эритроциты. Но главное лекарство — свежезамороженная плазма. Она останавливает ДВС-синдром — основную причину смертности в критических состояниях.

«Основная смертность во время реанимации происходит от ДВС-синдрома. Именно свежезамороженная плазма является основным лекарством. Плазма хранится годами, её можно замораживать до -80°C. Эритроцитная масса хранится всего 40 дней», — сказал эксперт.
  • Стать донором плазмы выгоднее и проще
Сначала новичок сдаёт обычную кровь. Затем его могут перевести в доноры плазмы. Плазму можно сдавать каждые 2 недели (кровь — раз в 2–3 месяца); За раз можно сдать до 600 мл плазмы (крови — 400 мл). Стать почётным донором через плазму получается быстрее за счёт частоты донаций (нужно 40 кроводач).

  • Дефицита крови в России больше нет

По словам Звонкова, главная задача врача — по возможности отговорить коллег от переливания. Каждая донация чужой крови создаёт риск иммунного отторжения в будущем.
Анастасия Панченко

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