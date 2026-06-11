Что нужно знать о донорстве: 4 факта от врача-трансфузиолога

11 июня 2026, 17:40

Врач Звонков: в России полностью изменилась система переливания крови

Фото: iStock/Ratana21

14 июня весь мир будет отмечать день Донора крови. Дата выбрана в честь дня рождения австрийского врача и иммунолога Карла Ландштейнера (1868–1943), получившего в 1930 году Нобелевскую премию за открытие групп крови у человека.





Врач-трансфузиолог Андрей Звонков в беседе с «Радио 1» рассказал, что в России полностью изменилась система переливания крови — её централизовали, а от старых методов отказались.





Цельную кровь больше не переливают

Самое ценное — плазма, а не красная кровь

«Основная смертность во время реанимации происходит от ДВС-синдрома. Именно свежезамороженная плазма является основным лекарством. Плазма хранится годами, её можно замораживать до -80°C. Эритроцитная масса хранится всего 40 дней», — сказал эксперт.

Стать донором плазмы выгоднее и проще