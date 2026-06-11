Что нужно знать о донорстве: 4 факта от врача-трансфузиолога
Врач Звонков: в России полностью изменилась система переливания крови
14 июня весь мир будет отмечать день Донора крови. Дата выбрана в честь дня рождения австрийского врача и иммунолога Карла Ландштейнера (1868–1943), получившего в 1930 году Нобелевскую премию за открытие групп крови у человека.
Врач-трансфузиолог Андрей Звонков в беседе с «Радио 1» рассказал, что в России полностью изменилась система переливания крови — её централизовали, а от старых методов отказались.
- Цельную кровь больше не переливают
- Самое ценное — плазма, а не красная кровь
«Основная смертность во время реанимации происходит от ДВС-синдрома. Именно свежезамороженная плазма является основным лекарством. Плазма хранится годами, её можно замораживать до -80°C. Эритроцитная масса хранится всего 40 дней», — сказал эксперт.
- Стать донором плазмы выгоднее и проще
- Дефицита крови в России больше нет
По словам Звонкова, главная задача врача — по возможности отговорить коллег от переливания. Каждая донация чужой крови создаёт риск иммунного отторжения в будущем.