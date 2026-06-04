В Подмосковье проведут неделю донорства

04 июня 2026, 13:01

оригинал Фото: пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области

Масштабная донорская акция будет проходить в Московской области в течение недели, начиная с 8 июня. Принять в ней участие смогут все желающие в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний. Об этом сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики региона.





Акция приурочена ко Всемирному дню донора крови, который отмечается 14 июня. Организовать её помогают участники движения «Волонтёры Подмосковья».





«Многие наши активисты сами не раз становились донорами. В этот раз мы решили объединить усилия с областным министерством здравоохранения и отметить Всемирный день донора крови масштабно: кроме традиционных пунктов сбора будут работать дополнительные мобильные точки» — рассказала министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.