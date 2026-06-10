Жителей Люберец приглашают принять участие в донорской акции

10 июня 2026, 17:38

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Выездная донорская акция состоится в Люберцах в воскресенье, 14 июня. Принять в ней участие смогут все желающие в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Акция будет проходить во дворце спорта «Триумф» с 9:00 до 13:00. Участникам понадобится паспорт и СНИЛС.





«Будущим донорам нужно за два-три дня до сдачи крови исключить из рациона жирную, жареную и острую пищу, цитрусовые, орехи, бананы, яйца, молочные продукты и алкоголь, а также не принимать анальгетики и аспирин», — отмечается в сообщении.