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Жителей Люберец приглашают принять участие в донорской акции

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Выездная донорская акция состоится в Люберцах в воскресенье, 14 июня. Принять в ней участие смогут все желающие в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Акция будет проходить во дворце спорта «Триумф» с 9:00 до 13:00. Участникам понадобится паспорт и СНИЛС.

«Будущим донорам нужно за два-три дня до сдачи крови исключить из рациона жирную, жареную и острую пищу, цитрусовые, орехи, бананы, яйца, молочные продукты и алкоголь, а также не принимать анальгетики и аспирин», — отмечается в сообщении.
С собой желательно взять бутылку воды и лёгкий перекус — это поможет восстановиться после донации.

Адрес дворца спорта «Триумф»: Люберцы, Смирновская улица, дом №4.
Лев Каштанов

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