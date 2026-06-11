Больницам Подмосковья нужны доноры с двумя отрицательными группами крови
Медучреждениями Московской области требуется пополнить запасы крови первой и третьей отрицательных групп. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Сделать донацию приглашают людей в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний. С собой нужно взять паспорт и СНИЛС.
«Донорская кровь необходима пациентам с сильной кровопотерей, новорождённым с различными патологиями, онкобольным, людям с травмами и ожогами», — сказала заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Фёдорова.Донорам положена выплата на питание в размере 1106 рублей и два оплаченных выходных — на день сдачи крови и дополнительный день отдыха.