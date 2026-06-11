Больницам Подмосковья нужны доноры с двумя отрицательными группами крови

11 июня 2026, 10:56

оригинал Фото: медиасток.рф

Медучреждениями Московской области требуется пополнить запасы крови первой и третьей отрицательных групп. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Сделать донацию приглашают людей в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний. С собой нужно взять паспорт и СНИЛС.





«Донорская кровь необходима пациентам с сильной кровопотерей, новорождённым с различными патологиями, онкобольным, людям с травмами и ожогами», — сказала заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Фёдорова.