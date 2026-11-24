Как разобраться в сроках годности и хранить продукты: читаем даты на упаковке и выясняем, что нельзя замораживать
Маркировка помогает понять, когда продукт изготовили, сколько он хранится и при какой температуре его держать. Эти сведения пригодятся и перед заморозкой: одни продукты хорошо переносят низкую температуру, другие теряют вкус, структуру и внешний вид. В материале «Радио 1» разбираемся, как читать информацию на упаковке, что можно убрать в морозильную камеру и как подготовить продукты к хранению.
Зачем нужна маркировка на упаковкеМаркировка дает покупателю основные сведения о продукте. С ее помощью можно проверить срок годности, условия хранения, состав и массу товара. Информация особенно важна, если продукт планируют оставить на несколько дней или заморозить. Перед покупкой стоит осмотреть упаковку. Она не должна иметь вздутий, разрывов, следов подтеков и других повреждений. Если тара нарушена, продукт мог потерять исходные свойства еще до попадания в корзину.
Надписи на упаковке размещают не случайно. Производитель указывает данные, которые помогают использовать товар безопасно и по назначению. Покупателю важно прочитать не только крупное название на лицевой стороне, но и сведения на обороте или боковой части пачки.
Как найти дату изготовленияДата изготовления показывает, когда продукт выпустили. Ее наносят на упаковку в виде чисел, иногда добавляют время или номер партии. Формат записи может отличаться, поэтому рядом нередко размещают пояснение. Дата производства не заменяет срок годности. Она сообщает о начале хранения, а срок годности показывает период, в течение которого товар сохраняет заявленные свойства при соблюдении условий. На некоторых упаковках дата указана на шве, крышке, дне банки или отдельной наклейке. Перед покупкой стоит проверить все стороны товара, особенно если на лицевой части нужной информации нет.
Как отличить срок годности от даты храненияСрок годности может обозначаться конкретной датой или периодом. В первом случае на упаковке указывают день, месяц и год, до которого продукт рекомендуют употребить. Во втором формате производитель сообщает продолжительность хранения от даты изготовления. Формулировка "годен до" означает конечную дату, указанную рядом. После нее продукт не стоит использовать в пищу. Надпись "употребить в течение" относится к периоду после открытия упаковки или после выполнения определенного условия.
Отдельное внимание нужно обратить на продукты с коротким сроком хранения. После вскрытия упаковки контакт с воздухом, влагой и внешней средой меняет условия, которые производитель учитывал при расчете срока. Поэтому после открытия нужно ориентироваться на дополнительную надпись и рекомендации на пачке.
Что означает температура храненияТемпература хранения влияет на качество и безопасность продукта. На упаковке могут указывать конкретный диапазон или предельное значение. Рядом иногда размещают рекомендации по хранению в холодильнике, морозильной камере или сухом месте. Если товар требует холода, его не стоит надолго оставлять при комнатной температуре. Особенно это касается скоропортящихся продуктов. После покупки их лучше убрать в холодильник как можно скорее. Для заморозки важно учитывать не только температуру внутри камеры, но и состояние продукта до отправки. Свежая еда должна сохранять нормальный запах, цвет и внешний вид. Заморозка не исправляет признаки порчи и не возвращает продукту исходное качество.
Как читать состав продуктаСостав помогает понять, из чего изготовлен товар. Компоненты обычно указывают в определенной последовательности. Важнее всего обратить внимание на ингредиенты, которые могут вызвать индивидуальную реакцию.
Если в составе есть несколько видов сырья, производитель перечисляет их отдельно. Покупателю стоит читать не только рекламные надписи на лицевой стороне, но и полный перечень компонентов. Для заморозки состав важен с точки зрения будущего вкуса и текстуры. Продукты с большим количеством влаги после размораживания могут стать мягче. Некоторые соусы способны разделяться на отдельные части, а свежие овощи могут потерять плотность.
Где искать информацию об аллергенахНа упаковке могут выделять компоненты, способные вызвать аллергическую реакцию. Их указывают в составе или выносят в отдельную строку. Если человек уже знает о своей непереносимости, ему стоит проверять эти сведения перед покупкой и перед использованием продукта.
Надпись о возможных следах определенного компонента означает, что на производстве могли использовать сырье с таким веществом. При наличии медицинских ограничений не стоит игнорировать подобные предупреждения. Замораживание не отменяет информацию о составе. После размораживания аллерген не исчезает, поэтому этикетку лучше сохранить до полного употребления продукта.
Что можно замораживатьВ морозильной камере обычно хранят мясо, птицу, рыбу, некоторые полуфабрикаты, овощи, ягоды, зелень и готовые блюда. Однако каждый продукт меняется по-своему. Плотная еда чаще сохраняет форму, а продукты с высоким содержанием воды могут стать мягкими после размораживания.
Мясо перед заморозкой стоит разделить на порции. Такой подход помогает доставать из камеры нужное количество и не размораживать весь запас. Куски лучше убрать в отдельные пакеты или контейнеры.
Птицу и рыбу тоже удобнее распределить небольшими частями. Перед упаковкой с поверхности можно удалить лишнюю влагу. Это уменьшит количество льда внутри пакета и поможет сохранить структуру продукта.
Овощи замораживают целыми, нарезанными или в виде смеси. Размер кусочков зависит от будущего блюда. Для супа подойдет одна нарезка, для гарнира — другая. Зелень можно разделить на небольшие порции, чтобы не размораживать весь объем сразу.
Ягоды перед заморозкой перебирают и очищают от поврежденных экземпляров. После этого их просушивают и убирают в подходящую упаковку. Влага на поверхности превращается в лед и может ухудшить внешний вид продукта.
Готовые блюда отправляют в морозилку после остывания. Горячую пищу нельзя сразу ставить рядом с другими запасами. Она повышает температуру внутри камеры и создает дополнительную нагрузку на технику.
Какие продукты хуже переносят морозильную камеруНекоторые продукты после размораживания заметно меняют консистенцию. Свежие овощи с большим количеством воды могут стать рыхлыми. Листовые салаты теряют упругость, поэтому их чаще используют без заморозки. Молочные продукты требуют осторожности. После низкой температуры их структура может стать неоднородной. Это особенно заметно у продуктов с нежной консистенцией. Перед заморозкой стоит проверить рекомендации на упаковке.
Готовые блюда с большим количеством соуса иногда разделяются после размораживания. Это не всегда говорит о порче, однако внешний вид и вкус могут измениться. Поэтому продукт лучше замораживать в том виде, в котором его планируют использовать. Не стоит отправлять в морозильную камеру продукты с поврежденной упаковкой, неприятным запахом или подозрительным видом. Низкая температура остановит рост части микроорганизмов, но не сделает испорченную еду безопасной.
Как подготовить продукты к заморозкеСначала нужно проверить свежесть и срок годности. Затем продукт очищают, при необходимости нарезают и просушивают. Крупные куски лучше разделить на порции. Так они быстрее промерзают и удобнее подходят для дальнейшего приготовления. Для хранения используют плотные пакеты, контейнеры или специальную упаковку. Из пакета желательно удалить лишний воздух. Это помогает уменьшить образование инея и сохранить внешний вид продукта.
На упаковке стоит указать название и дату заморозки. Подпись особенно пригодится, если в морозильной камере хранится несколько похожих заготовок. Без маркировки легко перепутать мясо, овощи или готовые блюда. Не нужно заполнять контейнер до самого края, если продукт может расшириться при замерзании. Между крышкой и содержимым оставляют свободное место. Пакет закрывают плотно, чтобы внутрь не попадала влага и посторонние запахи.
Как правильно размораживать продуктыСпособ размораживания зависит от вида продукта и дальнейшего приготовления. Многие заготовки заранее переносят из морозильной камеры в холодильник. Медленное оттаивание помогает сохранить форму и уменьшить перепад температуры. Мясо, птицу и рыбу не стоит надолго оставлять на кухонном столе. При комнатной температуре продукт быстрее нагревается снаружи, пока внутри еще остается лед. После размораживания его используют в ближайшее время.
Овощи для супа или тушения иногда отправляют в кастрюлю без полного оттаивания. Такой вариант подходит, если этого требует рецепт. Готовую еду после разморозки прогревают равномерно. Повторная заморозка ухудшает качество многих продуктов. При каждом цикле замерзания и оттаивания меняется структура, выделяется влага, а вкус становится менее выраженным. Поэтому продукты заранее делят на небольшие части.