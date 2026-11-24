24 ноября 2026, 12:42

Фото: iStock/Qwart

Маркировка помогает понять, когда продукт изготовили, сколько он хранится и при какой температуре его держать. Эти сведения пригодятся и перед заморозкой: одни продукты хорошо переносят низкую температуру, другие теряют вкус, структуру и внешний вид. В материале «Радио 1» разбираемся, как читать информацию на упаковке, что можно убрать в морозильную камеру и как подготовить продукты к хранению.





Содержание Зачем нужна маркировка на упаковке Как найти дату изготовления Как отличить срок годности от даты хранения Что означает температура хранения Как читать состав продукта Где искать информацию об аллергенах Что можно замораживать Какие продукты хуже переносят морозильную камеру Как подготовить продукты к заморозке Как правильно размораживать продукты Почему важно сохранять упаковку

Зачем нужна маркировка на упаковке

Как найти дату изготовления

Фото: iStock/nastya_ph

Как отличить срок годности от даты хранения

Что означает температура хранения

Как читать состав продукта

Фото: iStock/eranicle

Где искать информацию об аллергенах

Что можно замораживать

Фото: iStock/Svetlana_nsk

Какие продукты хуже переносят морозильную камеру

Как подготовить продукты к заморозке

Фото: iStock/Qwart

Как правильно размораживать продукты

Почему важно сохранять упаковку