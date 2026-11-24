Названа самая эффективная диета для улучшения эрекции
Средиземноморская диета оказалась самым перспективным способом улучшить эректильную функцию среди изученных вариантов питания. Такой вывод сделали исследователи из Сианьского университета Цзяотун в Китае сообщило издание Naked Science.
Специалисты изучили 11 клинических исследований с участием 935 мужчин. Они также сопоставили эффективность средиземноморской диеты, обычного ограничения калорий, низкокалорийных рационов и стандартного питания. Результаты оценивали по международному опроснику о выраженности проблем с эрекцией.
Заметнее всего улучшились показатели у тех, кто придерживался средиземноморской диеты: они оказались выше на 2,94 балла, чем у участников с обычным рационом. Ограничение калорий тоже дало положительный результат, но менее выраженный — 1,68 балла.
Эффективность такого питания исследователи связывают с благоприятным влиянием на сосуды. Так, антиоксиданты в продуктах уменьшают воспаление и поддерживают выработку оксида азота, который расслабляет сосуды и улучшает кровоток.
Кроме того, в отдельных исследованиях ограничение калорий не менее 24 недель сопровождалось ростом тестостерона, а при краткосрочных изменениях рациона этой пользы не наблюдалось.
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