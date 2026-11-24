24 ноября 2026, 11:34

Naked Science: средиземноморская диета помогает улучшить эрекцию

Фото: iStock/Denisfilm

Средиземноморская диета оказалась самым перспективным способом улучшить эректильную функцию среди изученных вариантов питания. Такой вывод сделали исследователи из Сианьского университета Цзяотун в Китае сообщило издание Naked Science.