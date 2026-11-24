24 ноября 2026, 11:20

Синоптик Шувалов: в столичном регионе ожидаются снежные заносы и гололедица

Фото: Istock/Iuliia Leonteva

В столичном регионе возможны снежные заносы и местами гололедица. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.





В беседе с RT синоптик сообщил, что снегопад начнётся в Московской области 24 ноября около полудня и продлится почти сутки.

«Наибольший удар примут на себя юго-восток и восток области. При этом завтра, 25 ноября, ожидается и ветер с порывами до 15 м/с», — отметил он.

«Не исключены снежные заносы, местами гололедица. И это большое количество снега, скорее всего, уже не растает», — добавил эксперт.