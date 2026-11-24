«Уже не растает»: Московский регион накроет суточным снегопадом с метелью
Синоптик Шувалов: в столичном регионе ожидаются снежные заносы и гололедица
В столичном регионе возможны снежные заносы и местами гололедица. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
В беседе с RT синоптик сообщил, что снегопад начнётся в Московской области 24 ноября около полудня и продлится почти сутки.
«Наибольший удар примут на себя юго-восток и восток области. При этом завтра, 25 ноября, ожидается и ветер с порывами до 15 м/с», — отметил он.По словам Шувалова, местами в Подмосковье выпадет до 15-20 см снега, а в Москве ожидается до 10 см снежного покрова.
«Не исключены снежные заносы, местами гололедица. И это большое количество снега, скорее всего, уже не растает», — добавил эксперт.С 26 ноября, по словам синоптика, ожидаются слабые эпизодические осадки и небольшое понижение температуры. Давление к выходным вырастет до 758—763 мм ртутного столба.