Идеальные варианты подарков на День матери назвала эксперт по этикету
Эксперт по этикету Богачева: на День матери не стоит дарить шутливые подарки
Организация общего досуга станет идеальным вариантом подарка для близких на День матери, который в этом году отмечается 29 ноября. Такой совет в разговоре с Москвой 24 дала эксперт по этикету Екатерина Богачева.
Специалист добавила, что в этот праздник важно поздравить не только маму, но также тещу и свекровь.
«Помимо этого, стоит сказать теплые слова всем близким и знакомым женщинам, коллегам, у которых есть дети. А в некоторых случаях нелишним будет напомнить педагогу, который учит ваших детей, насколько вы им дорожите, если учитель действительно из тех, о ком говорят "как вторая мама"», — отметила Богачева.
При этом все слова лучше сказать лично, глядя в глаза, и ни в коем случае не нужно поздравлять всех сразу в общей рассылке, предупредила эксперт.
Что касается подарков, то лучшим вариантом для самых близких будет организация какого-то общего досуга. Например, с мамой, свекровью, подругой или сестрой можно пойти на мастер-класс или экскурсию, связанную с их увлечениями. Еще один удачный презент — совместная фотосессия, после которой получится оформить красивый альбом на память.
Если же хочется поздравить кого-либо из более дальнего круга, например коллегу или учителя, то уместнее выбрать стандартный вариант в виде сладостей или чая. Однако это должна быть не обычная коробка, купленная на бегу в магазине, а специально оформленная в кондитерской или чайной композиция, отметила Богачева. Чего точно не стоит дарить, так это предметы с шутками про материнство — такой жест оценят далеко не все. В этот праздник лучше сделать акцент на заботе и доброте.