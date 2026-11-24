24 ноября 2026, 11:24

Эксперт по этикету Богачева: на День матери не стоит дарить шутливые подарки

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Организация общего досуга станет идеальным вариантом подарка для близких на День матери, который в этом году отмечается 29 ноября. Такой совет в разговоре с Москвой 24 дала эксперт по этикету Екатерина Богачева.





Специалист добавила, что в этот праздник важно поздравить не только маму, но также тещу и свекровь.





«Помимо этого, стоит сказать теплые слова всем близким и знакомым женщинам, коллегам, у которых есть дети. А в некоторых случаях нелишним будет напомнить педагогу, который учит ваших детей, насколько вы им дорожите, если учитель действительно из тех, о ком говорят "как вторая мама"», — отметила Богачева.