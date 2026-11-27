27 ноября 2026, 13:56

День матери — повод сказать спасибо за заботу, поддержку и тепло. Необязательно искать дорогой подарок: порой маму больше порадуют совместная прогулка, любимые сладости или письмо с добрыми словами. Главное — вспомнить о ее интересах и выбрать то, что принесет ей удовольствие. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Когда отмечают День матери в России Как выбрать подарок маме на День матери Цветы и растения в подарок маме Что подарить маме для домашнего уюта Полезные подарки на День матери Подарки для любимого хобби Впечатления вместо вещей Подарок маме своими руками Недорогие идеи подарков на День матери Что подарить маме от дочери или сына Как поздравить маму на расстоянии Какие слова сказать маме в праздник

Когда отмечают День матери в России

Как выбрать подарок маме на День матери

Фото: iStock/AndreyPopov

Цветы и растения в подарок маме

Что подарить маме для домашнего уюта

Фото: iStock/gpointstudio

Полезные подарки на День матери

Подарки для любимого хобби

Впечатления вместо вещей

Фото: iStock/AnnaStills

Подарок маме своими руками

Недорогие идеи подарков на День матери

Что подарить маме от дочери или сына

Фото: iStock/aerogondo

Как поздравить маму на расстоянии

Какие слова сказать маме в праздник