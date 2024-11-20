В Раменском городском округе отпразднуют День матери

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Программа мероприятий, подготовленная Раменским городским парком для посетителей, предлагает разнообразные активности, которые позволят получить незабываемые впечатления и весело провести время всей семьёй, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
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Дайана Хусинова