«Живёт во мне»: Дочь Анастасии Заворотнюк обратилась к ней в День матери

Анна Заворотнюк опубликовала архивное фото с мамой в День матери
Анна Заворотнюк (Фото: Instagram* @anna_zavorotnyuk)

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в личном блоге семейную фотографию в День матери.



На чёрно-белом снимке, который сделали в машине, Анна нежно целует в щёку мать, а актриса улыбается ей. Девушка сопроводила фото личным сообщением.

«Сегодня я мама. И всё, чему меня научила моя мама, живёт во мне. Светлая память, люблю бесконечно. С праздником всех мам», — написала дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня».
Анна и Анастасия Заворотнюк (Фото: Instagram* @anna_zavorotnyuk)
Ранее певица IOWA в День матери поделилась мыслями о роли женщины в современном мире. Она отметила, что материнство всегда было одной из самых сложных миссий, с которой сталкиваются женщины.

