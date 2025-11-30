«Живёт во мне»: Дочь Анастасии Заворотнюк обратилась к ней в День матери

30 ноября 2025, 18:42

Анна Заворотнюк опубликовала архивное фото с мамой в День матери

Анна Заворотнюк (Фото: Instagram* @anna_zavorotnyuk)

На чёрно-белом снимке, который сделали в машине, Анна нежно целует в щёку мать, а актриса улыбается ей. Девушка сопроводила фото личным сообщением.

«Сегодня я мама. И всё, чему меня научила моя мама, живёт во мне. Светлая память, люблю бесконечно. С праздником всех мам», — написала дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня».

