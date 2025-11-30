«Живёт во мне»: Дочь Анастасии Заворотнюк обратилась к ней в День матери
Анна Заворотнюк опубликовала архивное фото с мамой в День матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в личном блоге семейную фотографию в День матери.
На чёрно-белом снимке, который сделали в машине, Анна нежно целует в щёку мать, а актриса улыбается ей. Девушка сопроводила фото личным сообщением.
«Сегодня я мама. И всё, чему меня научила моя мама, живёт во мне. Светлая память, люблю бесконечно. С праздником всех мам», — написала дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня».Ранее певица IOWA в День матери поделилась мыслями о роли женщины в современном мире. Она отметила, что материнство всегда было одной из самых сложных миссий, с которой сталкиваются женщины.