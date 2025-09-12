Что такое «дофаминовые прыжки», помогают ли похудеть и как справляются с осенней хандрой? Отвечает эксперт
Дофаминовые прыжки — новый фитнес-тренд, обещающий повысить настроение и улучшить физическую форму путем увеличения уровня дофамина. Подробнее о преимуществах, рисках и правильной интеграции в тренировки читайте в материале «Радио 1».
Плюсы прыжковПеред тем как углубиться в возможные риски, важно отметить, что прыжки имеют множество преимуществ:
- Укрепление мышц: Прыжки активируют множество групп мышц, особенно ног и кора.
- Кардионагрузка: Они способствуют улучшению сердечно-сосудистой системы, повышая выносливость.
- Координация и баланс: Прыжковые упражнения требуют хорошей координации движений и развивают баланс.
- Сжигание калорий: Прыжки являются высокоинтенсивным упражнением, что помогает эффективно сжигать калории.
Противопоказания к прыжкамНесмотря на все плюсы, существуют ситуации, когда прыжки могут быть вредны:
- Травмы и заболевания суставов: Если у вас есть проблемы с коленями, лодыжками или другими суставами, прыжковые упражнения могут усугубить состояние.
- Проблемы с сердечно-сосудистой системой: Людям с заболеваниями сердца или высоким кровяным давлением следует избегать интенсивных ударных нагрузок.
- Избыточный вес: Люди с избыточным весом могут испытывать дополнительную нагрузку на суставы при выполнении прыжков.
- Беременность: Женщинам в положении следует проконсультироваться с врачом перед выполнением любых ударных упражнений.
Как избежать травм при прыжкахЧтобы минимизировать риск травм, следуйте этим рекомендациям:
- Разминка: Перед тренировкой обязательно выполняйте разминку для подготовки мышц и суставов.
- Правильная техника: Обратите внимание на технику выполнения прыжков. Неправильная техника может привести к травмам.
- Выбор поверхности: Прыгайте на мягкой поверхности (например, на спортивном мате или траве), чтобы снизить ударную нагрузку на суставы.
- Слушайте свое тело: Если чувствуете дискомфорт или боль, остановитесь и отдохните.
Мнение психологаСемейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» рассказала, что осенью организм сталкивается с разными физическими и психологическими вызовами. Эксперт посоветовала для улучшения настроения приступить к тренировкам.
«Классно, если получится заняться спортом, но слово «спорт» часто вызывает неприятные ассоциации у людей. Многие представляют «качалку», что-то утомительное или необходимость куда-то ехать. Но спорт — это необязательно тяжелое испытание. Иногда достаточно минимальной активности», — отметила она.
По мнению психолога, для улучшения самочувствия прекрасно подойдут дофаминовые прыжки.
«Это просто прыжки. Посмотрите обучающее видео. Делайте так: прыгайте около пяти минут, мягко касайтесь пола большими пальцами, как на цыпочках. Движения лёгкие, руки расслаблены. Это стимулирует выработку дофамина и поднимет настроение», — объяснила она.