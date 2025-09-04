Стало известно, какие психические расстройства встречаются чаще всего

04 сентября 2025, 15:30

Психиатр Исаев: чаще всего россияне страдают депрессивными расстройствами

Фото: iStock/kieferpix

Депрессивные и тревожные расстройства чаще всего становятся поводом для обращения к психиатру. Такие данные привёл врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.





По словам эксперта, психические расстройства происходят при взаимодействии биологических, психологических и социальных факторов.



«По структуре обращаемости в амбулаторной практике на первом месте находятся непсихотические расстройства: депрессивные и тревожные, а также расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ», — отметил Исаев в разговоре с RT.

«Например, день был сложный, человек переутомился, получил плохие эмоции. Поэтому нужно поднять себе настроение с помощью шопинга. Этот механизм похож на заедание или употребление алкоголя в случае стресса и неудовлетворенности чем-либо», — пояснила специалист.