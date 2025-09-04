Стало известно, какие психические расстройства встречаются чаще всего
Психиатр Исаев: чаще всего россияне страдают депрессивными расстройствами
Депрессивные и тревожные расстройства чаще всего становятся поводом для обращения к психиатру. Такие данные привёл врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.
По словам эксперта, психические расстройства происходят при взаимодействии биологических, психологических и социальных факторов.
«По структуре обращаемости в амбулаторной практике на первом месте находятся непсихотические расстройства: депрессивные и тревожные, а также расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ», — отметил Исаев в разговоре с RT.
Он подчеркнул, что депрессия, тревога и различные зависимости занимают основную часть психических заболеваний во всём мире. За ними следуют органические психозы и деменция.
В свою очередь психолог Наталья Наумова рассказала «Москве 24», что психологическая нестабильность может стать причиной импульсивных покупок.
«Например, день был сложный, человек переутомился, получил плохие эмоции. Поэтому нужно поднять себе настроение с помощью шопинга. Этот механизм похож на заедание или употребление алкоголя в случае стресса и неудовлетворенности чем-либо», — пояснила специалист.
Наумова посоветовала в подобных случаях обращаться к специалисту, который поможет понять, что именно вызывает сильные переживания, и посоветовать, как с ними справляться.