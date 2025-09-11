Достижения.рф

Диетолог развеяла миф о вреде макрон для фигуры

Диетолог Соломатина: при правильном приготовлении макароны не вредят фигуре
Фото: iStock/OlgaMiltsova

При правильном приготовлении макароны не вредят фигуре и не способствуют набору лишнего веса. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.



Она отметила, что в макаронных изделиях содержится много белка и крахмала, который благоприятно влияет на микрофлору кишечника.

«В охлажденных макаронах твердых сортов пшеницы есть резистентный крахмал, который питает полезные бактерии в кишечнике. В серых макаронах из неочищенной муки много полезных микро- и макроэлементов, минералов», — пояснила Соломатина в разговоре с «Вечерней Москвой».

Кроме того, в продукте, изготовленном из твёрдых сортов пшеницы, есть сложные углеводы. Они снабжают организм необходимой энергией постепенно, в отличие от макаронных изделий из мягких сортов.

По словам Соломатиной, при правильном приготовлении макароны приводят к набору лишнего веса. Их стоит варить не более восьми минут, чтобы они оставались упругими и твёрдыми.

Лучше всего макароны есть с овощами, зеленью, рыбой, курицей и нежирными сортами сыра без добавления соуса, заключила специалист.

В свою очередь врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала «Москве 24», что миндаль, натуральный кофе, черника и жирная рыба помогут повысить концентрацию внимания.

«Прекрасный перекус для повышения концентрации внимания – это горсть миндаля и натуральный кофе. Первый является ценным источником витаминов B6 и B9, улучшающих передачу нервных сигналов, а также витамина Е, который действует как антиоксидант, защищая нейроны от окислительного стресса», — отметила Русакова.

Врач напомнила, что кофеин повышает бодрость и концентрацию внимания. А антиоксиданты в его составе защищают нейроны от повреждений. Также хорошо повышают концентрацию жирная рыба и грецкие орехи, черника и темный шоколад, яйца и авокадо.
Элина Позднякова

