Диетолог развеяла миф о вреде макрон для фигуры
Диетолог Соломатина: при правильном приготовлении макароны не вредят фигуре
При правильном приготовлении макароны не вредят фигуре и не способствуют набору лишнего веса. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
Она отметила, что в макаронных изделиях содержится много белка и крахмала, который благоприятно влияет на микрофлору кишечника.
«В охлажденных макаронах твердых сортов пшеницы есть резистентный крахмал, который питает полезные бактерии в кишечнике. В серых макаронах из неочищенной муки много полезных микро- и макроэлементов, минералов», — пояснила Соломатина в разговоре с «Вечерней Москвой».
Кроме того, в продукте, изготовленном из твёрдых сортов пшеницы, есть сложные углеводы. Они снабжают организм необходимой энергией постепенно, в отличие от макаронных изделий из мягких сортов.
По словам Соломатиной, при правильном приготовлении макароны приводят к набору лишнего веса. Их стоит варить не более восьми минут, чтобы они оставались упругими и твёрдыми.
Лучше всего макароны есть с овощами, зеленью, рыбой, курицей и нежирными сортами сыра без добавления соуса, заключила специалист.
В свою очередь врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала «Москве 24», что миндаль, натуральный кофе, черника и жирная рыба помогут повысить концентрацию внимания.
«Прекрасный перекус для повышения концентрации внимания – это горсть миндаля и натуральный кофе. Первый является ценным источником витаминов B6 и B9, улучшающих передачу нервных сигналов, а также витамина Е, который действует как антиоксидант, защищая нейроны от окислительного стресса», — отметила Русакова.
Врач напомнила, что кофеин повышает бодрость и концентрацию внимания. А антиоксиданты в его составе защищают нейроны от повреждений. Также хорошо повышают концентрацию жирная рыба и грецкие орехи, черника и темный шоколад, яйца и авокадо.