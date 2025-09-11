Диетолог развеяла миф о вреде макрон для фигуры

11 сентября 2025, 19:43

Диетолог Соломатина: при правильном приготовлении макароны не вредят фигуре

Фото: iStock/OlgaMiltsova

При правильном приготовлении макароны не вредят фигуре и не способствуют набору лишнего веса. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.





Она отметила, что в макаронных изделиях содержится много белка и крахмала, который благоприятно влияет на микрофлору кишечника.





«В охлажденных макаронах твердых сортов пшеницы есть резистентный крахмал, который питает полезные бактерии в кишечнике. В серых макаронах из неочищенной муки много полезных микро- и макроэлементов, минералов», — пояснила Соломатина в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Прекрасный перекус для повышения концентрации внимания – это горсть миндаля и натуральный кофе. Первый является ценным источником витаминов B6 и B9, улучшающих передачу нервных сигналов, а также витамина Е, который действует как антиоксидант, защищая нейроны от окислительного стресса», — отметила Русакова.