«В вашей тарелке»: Врач перечислила продукты, которые крадут здоровье сосудов
Врач Перченко: провокаторы «плохого» холестерина — это трансжиры
Колбаса, сосиски, любимая выпечка и фастфуд — это не просто калории, а главные провокаторы «плохого» холестерина. Повышенный холестерин редко приходит один. Чаще всего он является следствием образа жизни, который человек ведет годами.
Врач-терапевт Елена Перченко в беседе с «Радио 1» назвала основные факторы риска, разделив их на наследственные и приобретенные. Однако ключевым фактором, на который можно повлиять прямо сейчас, остается питание.
«Опасны продукты с высоким содержанием насыщенных жиров — это колбаса, сосиски, сливочное масло, сыры, сливки. А также продукты с трансжирами — это фастфуд, жареные, обработанные продукты в масле», — сказала она.
Также в этот список, по словам врача, входят сладости и хлебобулочные изделия.
«Сладости, хлебобулочные изделия чаще готовятся на маргарине. Эти трансжиры повышают уровень липопротеидов низкой плотности (плохой холестерин) и одновременно снижают хороший холестерин (липопротеиды высокой плотности)», — объяснила эксперт.
Врач подчеркнула, что диета — это не временная мера, а обязательный спутник жизни, даже если пациенту уже назначена медикаментозная терапия.
«Даже если мы назначили статиновую терапию, всё равно пациент должен соблюдать диету. Она должна быть приближена к средиземноморской и её аналогам: больше клетчатки, фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов. Нужно ограничить соль, потребление углеводов, жиров и, конечно же, фастфуды», — посоветовала Перченко.
Помимо питания, собеседница напомнила о необходимости нормализации сна и физической активности.