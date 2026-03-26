«В вашей тарелке»: Врач перечислила продукты, которые крадут здоровье сосудов

26 марта 2026, 11:23

Врач Перченко: провокаторы «плохого» холестерина — это трансжиры

Колбаса, сосиски, любимая выпечка и фастфуд — это не просто калории, а главные провокаторы «плохого» холестерина. Повышенный холестерин редко приходит один. Чаще всего он является следствием образа жизни, который человек ведет годами.





Врач-терапевт Елена Перченко в беседе с «Радио 1» назвала основные факторы риска, разделив их на наследственные и приобретенные. Однако ключевым фактором, на который можно повлиять прямо сейчас, остается питание.





«Опасны продукты с высоким содержанием насыщенных жиров — это колбаса, сосиски, сливочное масло, сыры, сливки. А также продукты с трансжирами — это фастфуд, жареные, обработанные продукты в масле», — сказала она.

«Сладости, хлебобулочные изделия чаще готовятся на маргарине. Эти трансжиры повышают уровень липопротеидов низкой плотности (плохой холестерин) и одновременно снижают хороший холестерин (липопротеиды высокой плотности)», — объяснила эксперт.

«Даже если мы назначили статиновую терапию, всё равно пациент должен соблюдать диету. Она должна быть приближена к средиземноморской и её аналогам: больше клетчатки, фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов. Нужно ограничить соль, потребление углеводов, жиров и, конечно же, фастфуды», — посоветовала Перченко.