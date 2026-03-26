Врач назвал неочевидные признаки рака
Первоначальным признаком онкологического заболевания является непроходящее чувство переутомления, несвязанное ни с физической нагрузкой, ни с эмоциональными перегрузками, когда даже длительный отдых не приносит облегчения. Об этом рассказал невролог-нейроортопед, главный врач «Первого Медцентра» Евгений Федулов, передает «Лента.ру».
Врач отметил, что внезапное и кажущееся беспричинным снижение веса при обычном или повышенном аппетите должно вызывать беспокойство. Федулов подчеркнул, что ночные приступы потливости без лихорадки и без признаков инфекционных заболеваний могут быть еще одним тревожным сигналом.
Он предупредил, что увеличение лимфатических узлов — как региональное, так и общее, независимо от того, сопровождаются ли они болезненностью или нет, может быть признаком онкологического заболевания. Появление сыпей на коже, новых родинок, изменение цвета или формы существующих родинок, необъяснимые синяки без травм, незаживающие язвы также могут свидетельствовать о развитии раковых клеток.
Врач упомянул и такие неочевидные признаки, как кровотечения из носа и десен при правильном питании, ощущение комка в горле, трудности при глотании, проблемы с кишечником (запоры, диарея, чувство неполного опорожнения), частые позывы к мочеиспусканию и боль при этом, а также периодические кровянистые выделения.
Специалист добавил, что даже общее чувство физического или эмоционального дискомфорта должно вызывать настороженность и побуждать к поиску причины. При появлении хотя бы одного из этих симптомов следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Диспансеризация, по словам медика, направлена на раннее выявление заболеваний, когда своевременное лечение может значительно улучшить состояние пациента и прогноз.
