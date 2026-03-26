Врач назвал неочевидные признаки рака

26 марта 2026, 10:14

Невролог Федулов: Непроходящее переутомление может говорить о развитии рака

Первоначальным признаком онкологического заболевания является непроходящее чувство переутомления, несвязанное ни с физической нагрузкой, ни с эмоциональными перегрузками, когда даже длительный отдых не приносит облегчения. Об этом рассказал невролог-нейроортопед, главный врач «Первого Медцентра» Евгений Федулов, передает «Лента.ру».