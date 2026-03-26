Врач рассказала, когда нужно ложиться спать, чтобы похудеть

26 марта 2026, 09:12

РИА Новости: желающим похудеть людям нужно ложиться спать около 23:00

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Врач по медицинской профилактике, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова в беседе с РИА Новости рассказала, когда нужно ложиться спать, чтобы похудеть.





При стремлении к снижению веса люди обычно фокусируются на сокращении калорийности рациона и увеличении физической активности, что действительно важно. Однако не стоит забывать о таком важном аспекте, как сон, который также существенно влияет на процесс похудения, отметила Смирнова.



По её словам, для успешного снижения веса необходим определённый гормональный баланс. В частности, с 23:00 до 03:00 происходит нормализация уровня кортизола — гормона стресса. Если его концентрация повышена, жир начинает откладываться в области живота и бёдер, формируя так называемый «спасательный круг».





«Если мы легли после полуночи, уровень гормона голода грелина будет высоким, а уровень гормона сытости – лептина – низким. Поэтому на следующий день мы будем хотеть есть прежде всего сладкое», — рассказала врач.