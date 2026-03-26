Врач рассказала, когда нужно ложиться спать, чтобы похудеть
Врач по медицинской профилактике, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова в беседе с РИА Новости рассказала, когда нужно ложиться спать, чтобы похудеть.
При стремлении к снижению веса люди обычно фокусируются на сокращении калорийности рациона и увеличении физической активности, что действительно важно. Однако не стоит забывать о таком важном аспекте, как сон, который также существенно влияет на процесс похудения, отметила Смирнова.
По её словам, для успешного снижения веса необходим определённый гормональный баланс. В частности, с 23:00 до 03:00 происходит нормализация уровня кортизола — гормона стресса. Если его концентрация повышена, жир начинает откладываться в области живота и бёдер, формируя так называемый «спасательный круг».
«Если мы легли после полуночи, уровень гормона голода грелина будет высоким, а уровень гормона сытости – лептина – низким. Поэтому на следующий день мы будем хотеть есть прежде всего сладкое», — рассказала врач.
Гормон роста и молодости, соматотропин, активно вырабатывается с полуночи до часа ночи. Если дети не спят в это время, их рост может замедляться, а у взрослых, бодрствующих ночью, ускоряется процесс старения.
Специалист объяснила, что ночью организм проходит процесс очищения, наиболее эффективно протекающий с 23:00 до 6:00. В этот период активно выводятся токсины. Чем больше токсинов в организме, тем больше накапливается жировой ткани, так как жир берёт на себя их нейтрализацию. Смирнова подчеркнула, что при нарушении работы детоксикации и неправильном питании организму становится значительно сложнее похудеть.