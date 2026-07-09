«Чуть подвинул забор»: Россиянам рассказали, как полгектара леса превращаются в уголовное дело и штрафы под 20 миллиона рублей

09 июля 2026, 16:56

Юрист Воробьёв: построенный забор на чужом участке грозит наказанием

Фото: iStock/Arjun Madhavankutty

В Московской области вдвое выросли штрафы за самозахват лесных участков — только за первое полугодие 2026 года сумма превысила 20 миллионов рублей. Однако цифры — лишь вершина айсберга. За кажущейся безобидной попыткой «прихватить» пару метров леса для мангала или бани могут последовать не только многотысячные санкции, но и реальный уголовный срок.





Юрист по земельному праву Кирилл Воробьёв в беседе с «Радио 1» рассказал, что количество выявленных случаев самозахвата стремительно растет, а суммы штрафов начинают исчисляться десятками миллионов рублей.





«Самый банальный пример — это когда участок граничит с лесом. Люди потихонечку сидят, думают: "Ну, барбекю поставлю, стульчики, заборчик", а именно из этого рождается самозахват. Контролировать этот процесс крайне сложно. Лес часто бывает густым, и даже аэрофотосъемка не всегда помогает заметить нарушения. Основной инструмент борьбы — рейды лесничеств и жалобы соседей», — сказал он.

«Если вы решили подубраться, спилить деревья и в этот момент вас накрывает проверка — выписывают протокол. Административная ответственность за спиливание деревьев может перейти в уголовную, если сумма ущерба превысит 100 000 рублей. Всем, у кого самозахват, советую не пилить ничего — можно под уголовку попасть очень легко. Что касается построек, то избавиться придется от всего — и от капитальных сооружений, и от временных беседок. Снос идет за счет собственника», — предостерег Кирилл Воробьёв.

«Самый распространённый вариант — земля неразграниченная, принадлежит муниципалитету. Если вы её захватили, нужно обратиться в администрацию, подготовить схему и выкупить участок за 60% от кадастровой стоимости. Всё законно, но с лесом такой номер не пройдёт», — объяснил эксперт.