Юристы зафиксировали в Москве рост «браков-инкубаторов»
В Москве набирает популярность схема «суррогатного брака». Как сообщает Telegram-канал Mash, кавалеры и их матери экономят на услугах сурмам (гонорар 2–4 млн рублей + до 700 тыс. расходов), находя простых женщин без денег и связей.
Мужчины имитируют роман, женятся, заводят ребёнка, а затем начинают травлю, угрозы и давление, чтобы вынудить возлюбленную уйти. Если женщина не уходит, малыша прячут или вывозят за границу.
Юристы фиксируют рост обращений пострадавших в 3–5 раз за последние два года. Примеры: муж развёлся и перевёз сына в США; свекровь избивала невестку и скрылась с дочерью; другой женщине угрожали психушкой и тюрьмой — она не видит ребёнка четыре года.
Пострадавшие не могут оплачивать услуги дорогих адвокатов и вести долгие тяжбы. Хотя суды чаще встают на сторону матерей, схема строится на изоляции женщины и затягивании процессов. За это время ребёнку внушают, что мать бросила его, и он со временем сам отказывается от контактов, выбирая отца.
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