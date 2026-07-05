Юристы зафиксировали в Москве рост «браков-инкубаторов»

05 июля 2026, 15:17

В Москве юристы отмечают рост схемы «суррогатного брака»

Фото: Istock/Prostock-Studio

В Москве набирает популярность схема «суррогатного брака». Как сообщает Telegram-канал Mash, кавалеры и их матери экономят на услугах сурмам (гонорар 2–4 млн рублей + до 700 тыс. расходов), находя простых женщин без денег и связей.