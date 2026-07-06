Юрист призвал срочно блокировать карты при взломе «Госуслуг»

06 июля 2026, 08:06

Фото: iStock/Ju Production

Кандидат юридических наук, директор колледжа ВГУЮ Владимир Кондратьев посоветовал россиянам немедленно блокировать банковские карты и счета, если пароль от «Госуслуг» попал к мошенникам. Об этом пишет РИА Новости.