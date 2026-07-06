Юрист призвал срочно блокировать карты при взломе «Госуслуг»
Кандидат юридических наук, директор колледжа ВГУЮ Владимир Кондратьев посоветовал россиянам немедленно блокировать банковские карты и счета, если пароль от «Госуслуг» попал к мошенникам. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, после утечки доступа к аккаунту важно как можно быстрее сменить пароль на портале. Такие же меры он рекомендовал принять и на других сервисах, где пользователь мог использовать похожие учетные данные.
Кондратьев пояснил, что промедление создает серьезный риск. В такой ситуации злоумышленники способны добраться до электронной подписи и использовать ее в своих целях. Юрист подчеркнул, что действовать нужно сразу после подозрения на взлом, чтобы сократить возможный ущерб.
Взлом аккаунта на Госуслугах опасен не только потерей доступа к самому сервису, но и тем, что через него мошенники могут получить ваши персональные данные: паспортные сведения, СНИЛС, ИНН, информацию о штрафах, налогах, имуществе и других государственных услугах. Эти данные могут использоваться для подачи заявлений от вашего имени, попыток обмана банков или дальнейшего давления на вас.
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