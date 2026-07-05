Юрист сообщила о правилах поездки на поезде по старому паспорту
Россияне, оформившие билеты на поезд на старый паспорт, будут допущены к поездке, если в новом документе есть отметка о ранее выданном паспорте. Об этом сообщила РИА Новости член Ассоциации юристов России Ольга Турунина.
Эксперт объяснила, что для железнодорожных поездок существуют особые правила, установленные законодательством. Если пассажир меняет паспорт, он может сесть в поезд по новому документу с отметкой о предыдущем. При смене фамилии нужно предъявить документ, подтверждающий это изменение, например, свидетельство о браке, пояснила Турунина.
Пассажир также может использовать просроченный паспорт (после достижения 20 или 45 лет) для поездки на поезде в течение 90 дней после дня рождения, указала она. Юрист добавила, что для авиаперевозок законодательство не устанавливает единых правил. После замены паспорта рекомендуется заранее связаться с авиакомпанией, чтобы уточнить порядок изменений в билете.
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