Юрист сообщила о правилах поездки на поезде по старому паспорту

05 июля 2026, 08:24

Юрист Турунина: россияне смогут ездить на поезде по старому паспорту

Фото: iStock/Pavel Starikov

Россияне, оформившие билеты на поезд на старый паспорт, будут допущены к поездке, если в новом документе есть отметка о ранее выданном паспорте. Об этом сообщила РИА Новости член Ассоциации юристов России Ольга Турунина.