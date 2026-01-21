Достижения.рф

«Чёрные инструкторы»: Россиянам рассказали об опасных схемах на горнолыжных склонах

Эксперт Черцов: на горнолыжных склонах опасны «чёрные инструкторы»
Фото: iStock/Nikola Spasenoski

Травматизм на горнолыжных трассах растёт: за последний сезон пострадало на 300 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Госдуме готовят закон, который введёт обязательную маркировку трасс и лицензии для инструкторов.



Генеральный директор курорта «Сырачаны» Максим Черцов в беседе с «Радио 1» рассказал, что главная проблема горнолыжных курортов сегодня — перекос ответственности, которая лежит на администрации комплекса, хотя многие инциденты происходят по вине самих отдыхающих.

«Мы готовимся к тому, чтобы законодательно закрепить ответственность непосредственно участников катания за поведение на курорте», — отметил он.

По словам эксперта, особую озабоченность у профессионалов индустрии вызывают так называемые «чёрные инструкторы» — самоучки, предлагающие обучение неофициально. Черцов сравнивает их с посторонним человеком в бассейне, который берётся учить плавать.

«При этом они работают без приспособлений, без кассовых аппаратов, называют себя самозанятыми. Сегодня у курортов практически нет инструментов для борьбы с такими нарушениями. Лыжные патрули могут только предупреждать и просить, но не имеют права жёстко пресекать опасное поведение или незаконную деятельность. Пока борьба проводится только путем бесед и разговоров», отметил Черцов.

Новый закон, по мнению директора курорта, должен дать администрациям реальные рычаги воздействия, вплоть до отстранения нарушителей от катания. Это сделает склоны безопаснее для всех.

Что делать отдыхающим?


  • Морально и физически подготовиться к серьезной нагрузке;
  • Выбирать только сертифицированных инструкторов, аккредитованных при горнолыжном центре;
  • Бронировать услуги заранее через официальные сайты курортов.

Как подчеркнул собеседник, только чёткие правила, разделяющие ответственность между курортом и отдыхающим, помогут сделать катание по-настоящему безопасным и удовольствие от спорта — ничем не омрачённым.

Анастасия Панченко

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0