«Чёрные инструкторы»: Россиянам рассказали об опасных схемах на горнолыжных склонах
Эксперт Черцов: на горнолыжных склонах опасны «чёрные инструкторы»
Травматизм на горнолыжных трассах растёт: за последний сезон пострадало на 300 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Госдуме готовят закон, который введёт обязательную маркировку трасс и лицензии для инструкторов.
Генеральный директор курорта «Сырачаны» Максим Черцов в беседе с «Радио 1» рассказал, что главная проблема горнолыжных курортов сегодня — перекос ответственности, которая лежит на администрации комплекса, хотя многие инциденты происходят по вине самих отдыхающих.
«Мы готовимся к тому, чтобы законодательно закрепить ответственность непосредственно участников катания за поведение на курорте», — отметил он.
По словам эксперта, особую озабоченность у профессионалов индустрии вызывают так называемые «чёрные инструкторы» — самоучки, предлагающие обучение неофициально. Черцов сравнивает их с посторонним человеком в бассейне, который берётся учить плавать.
«При этом они работают без приспособлений, без кассовых аппаратов, называют себя самозанятыми. Сегодня у курортов практически нет инструментов для борьбы с такими нарушениями. Лыжные патрули могут только предупреждать и просить, но не имеют права жёстко пресекать опасное поведение или незаконную деятельность. Пока борьба проводится только путем бесед и разговоров», — отметил Черцов.
Новый закон, по мнению директора курорта, должен дать администрациям реальные рычаги воздействия, вплоть до отстранения нарушителей от катания. Это сделает склоны безопаснее для всех.
Что делать отдыхающим?
- Морально и физически подготовиться к серьезной нагрузке;
- Выбирать только сертифицированных инструкторов, аккредитованных при горнолыжном центре;
- Бронировать услуги заранее через официальные сайты курортов.
Как подчеркнул собеседник, только чёткие правила, разделяющие ответственность между курортом и отдыхающим, помогут сделать катание по-настоящему безопасным и удовольствие от спорта — ничем не омрачённым.