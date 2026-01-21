«Чёрные инструкторы»: Россиянам рассказали об опасных схемах на горнолыжных склонах

21 января 2026, 11:52

Эксперт Черцов: на горнолыжных склонах опасны «чёрные инструкторы»

Фото: iStock/Nikola Spasenoski

Травматизм на горнолыжных трассах растёт: за последний сезон пострадало на 300 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Госдуме готовят закон, который введёт обязательную маркировку трасс и лицензии для инструкторов.





Генеральный директор курорта «Сырачаны» Максим Черцов в беседе с «Радио 1» рассказал, что главная проблема горнолыжных курортов сегодня — перекос ответственности, которая лежит на администрации комплекса, хотя многие инциденты происходят по вине самих отдыхающих.





«Мы готовимся к тому, чтобы законодательно закрепить ответственность непосредственно участников катания за поведение на курорте», — отметил он.

«При этом они работают без приспособлений, без кассовых аппаратов, называют себя самозанятыми. Сегодня у курортов практически нет инструментов для борьбы с такими нарушениями. Лыжные патрули могут только предупреждать и просить, но не имеют права жёстко пресекать опасное поведение или незаконную деятельность. Пока борьба проводится только путем бесед и разговоров», — отметил Черцов.

Что делать отдыхающим?