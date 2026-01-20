Подмосковные конькобежцы завоевали семь медалей на III этапе Кубка России

20 января 2026, 14:56

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые, три серебряные и две бронзовые медали завоевали представительницы Московской области на третьем этапе Кубка России по конькобежному спорту. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Соревнования проходили в Челябинске с 14 по 17 января. Награды Подмосковью принесли воспитанницы Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта из Коломны Ирина Кузнецова, Людмила Кузьменко, Дарья Краснокутская, Виктория Морозова и Анастасия Семёнова.





«Анастасия Семёнова выиграла два золота — в масс-старте на 16 кругов и в забеге на 1500 метров, а также стала второй на дистанции 3000 метров и третьей — на дистанции 1000 метров», — говорится в сообщении.