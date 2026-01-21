В лесу под Орехово-Зуевым нашли потерявшегося лыжника
Спасатели помогли вернуться домой 36-летнему лыжнику, потерявшемуся в лесу рядом с городом Орехово-Зуево. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
Инцидент произошёл 20 января. В единую службу спасения «Система 112» в 18:20 поступил звонок от родственников лыжника. Они рассказали, что он в 10 утра отправился из Орехово-Зуева через лес в деревню Старый Покров и заблудился.
«Спасатели прибыли в район поиска, связались с мужчиной по телефону, примерно определили, где он находится, и начали обследовать лес, параллельно включая звуковые сигналы», — говорится в сообщении.Поиски продолжались около пяти часов. Спасатели прошли пешком около четырёх километров и проехали значительное расстояние на снегоходах. В результате примерно в час ночи лыжника нашли рядом с деревней Мануйлово. Мужчину отогрели и доставили домой. Медицинская помощь ему не потребовалась.