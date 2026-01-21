В лесу под Орехово-Зуевым нашли потерявшегося лыжника

21 января 2026, 11:18

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Спасатели помогли вернуться домой 36-летнему лыжнику, потерявшемуся в лесу рядом с городом Орехово-Зуево. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





Инцидент произошёл 20 января. В единую службу спасения «Система 112» в 18:20 поступил звонок от родственников лыжника. Они рассказали, что он в 10 утра отправился из Орехово-Зуева через лес в деревню Старый Покров и заблудился.





«Спасатели прибыли в район поиска, связались с мужчиной по телефону, примерно определили, где он находится, и начали обследовать лес, параллельно включая звуковые сигналы», — говорится в сообщении.