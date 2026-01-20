Параатлет Пономарём из Подмосковья победил на Кубке мира по лыжным гонкам

20 января 2026, 12:55

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую и серебряную медали завоевал представитель Московской области Олег Пономарёв на этапе Кубка мира по лыжным гонкам среди спортсменов с нарушением зрения и опорно-двигательного аппарата (FIS Para Cross-Country World Cup). Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





В состав сборной России Пономарев вошёл вместе со спортсменом-ведущим Андреем Романовым.





«Серебро Олег завоевал по итогам спринта классическим стилем среди спортсменов с нарушением зрения. В борьбе за первое место он уступил 0,19 секунды китайскому лыжнику. А на высшую ступень пьедестала почёта подмосковный атлет поднялся в составе российской мужской команды в эстафете 4x2,5 км», — говорится в сообщении.