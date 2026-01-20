Параатлет Пономарём из Подмосковья победил на Кубке мира по лыжным гонкам
Золотую и серебряную медали завоевал представитель Московской области Олег Пономарёв на этапе Кубка мира по лыжным гонкам среди спортсменов с нарушением зрения и опорно-двигательного аппарата (FIS Para Cross-Country World Cup). Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
В состав сборной России Пономарев вошёл вместе со спортсменом-ведущим Андреем Романовым.
«Серебро Олег завоевал по итогам спринта классическим стилем среди спортсменов с нарушением зрения. В борьбе за первое место он уступил 0,19 секунды китайскому лыжнику. А на высшую ступень пьедестала почёта подмосковный атлет поднялся в составе российской мужской команды в эстафете 4x2,5 км», — говорится в сообщении.Турнир проходил с 14 по 18 января в немецком городе Финестрау. Участниками соревнований стали около 200 лыжников из 25 стран.