«Чёрный капюшон и розовые волосы»: Психолог объяснила, почему подростки выбирают мрачные тона

07 апреля 2026, 17:30

Психолог Кардиакос: подростки выбирают мрачные тона, чтобы уйти в свой мир

Представьте: ещё вчера ваш ребёнок радовался ярким игрушкам и разноцветным фломастерам, а сегодня он приходит из школы в чёрной толстовке с капюшоном, отказывается от своей светлой комнаты и заявляет, что хочет покрасить волосы в зелёный или розовый. Знакомая ситуация? Большинство родителей в этот момент начинают бить тревогу, подозревая депрессию или дурное влияние улицы. Однако психологи утверждают: тяга подростков к тёмным и кричащим оттенкам — это не патология, а нормальный этап сепарации и поиска себя.





Семейный психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что в разные возрастные периоды мозг ребёнка требует разной цветовой среды. Например, то, что идеально для трёхлетки, может тормозить развитие шестнадцатилетнего.





«Следуйте возрастным характеристикам вашего ребёнка. Маленькому важно сохранять ощущение детства и сказочного мира. А у подростка 16 лет те же детские мотивы в интерьере могут влиять удручающе, он меньше будет проявлять себя», — пояснила она.

«Это связано с желанием закрыться, дистанцироваться и погрузиться в свой внутренний мир. Подростковый возраст — это лучший период для того, чтобы изучить, какой я. И он идёт через бунт. Сказать всему "нет", чтобы услышать собственное "да"», — объяснила психолог.

«Родителям лучше отстать от цветовой гаммы. Хочет носить чёрное — пусть носит. И розовые волосы тоже пусть пробует носить. Это лучше, чем если поиск себя начнется в зрелом возрасте, когда человек уже создал семью и детей оставил, потому что "я не наисследовался"», — заключила Анастасия Кардиакос.



