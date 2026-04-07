«Я обиделся — значит, я прав»: психолог рассказала, почему это не так и важно ли уметь прощать
Обида кажется чем-то очевидным и даже справедливым: если задело — значит, виноват другой. Но за этим чувством часто скрываются разрушенные ожидания и внутренняя незрелость. Почему мы годами носим в себе обиды и можно ли от них освободиться?
Обида — это чувство или эмоция?
В подкасте «Я тебя умоляю» Студии Р1 ведущий-священник отец Дмитрий в команде с клиническим психологом Татьяной Судариковой подробно разбираются с явлением обид. Однако, прежде всего, необходимо разобраться с терминологией.
«Чувства — это что-то глубинное. Эмоции — то, как мы эти чувства выплёскиваем», — объяснили они.
Обида может проявляться на обоих уровнях. Внутри — это глубокое переживание, которое может долго не отпускать. Снаружи — это вполне узнаваемые сигналы: сжатые губы, отведённый взгляд, тяжёлые вздохи. Пассивно-агрессивное «у меня всё нормально» — классическое проявление.
«Если я обиделся, значит, я прав» — главный миф
Самое распространённое заблуждение — считать обиду доказательством собственной правоты.
«Если я обиделся, значит, я прав. Многие придерживаются такого мнения. Им кажется, что это единственная возможная правда жизни», — отметила психолог.
Однако реальность куда сложнее. Человек может обидеться на действия, которые другой вовсе не воспринимал как обидные. Причина кроется в несовпадении ожиданий и реальности.
«Я нафантазировал, ожидал»: откуда берётся обида
В основе обиды лежит не столько чужое поведение, сколько наши собственные ожидания.
«Я нафантазировал, ожидал. Мои ожидания разрушились. И когда они повергаются в крах, это очень болезненно для некоторых людей», — подчеркнула Сударикова.
Такое состояние часто связано с личностной незрелостью:
«Это ограничение свободы воли другого человека. Весь мир должен чувствовать мои потребности и помогать их обслуживать. Я как взрослый человек сам отвечаю за свои потребности, а если нет, тогда все должны догадаться».
«Ты мне чай не налил»: когда обида становится инструментом?
Иногда обида превращается в способ управления другими людьми. Она начинает приносить так называемую вторичную выгоду — внимание, заботу и контроль:
«Обида руководит поступками, мыслями, восприятием других людей. Человек таким образом управляет другими».
Классический пример: «Ты мне чай не налил, я сижу такая печальная». В таком случае манипуляция запускается мгновенно.
Тонкая грань: здоровая реакция или застревание
Важно отличать нормальную эмоциональную реакцию от хронической обиды. Здоровый вариант — это осознанное раздражение:
«Я сама беру ответственность за свои чувства. Контролирую эмоции, которые покажу. Как-то сама справлюсь».
Но если возникает ощущение тяжести, накопления и невозможности отпустить ситуацию — это уже застревание.
«Обида имеет накопительный эффект. Особенно с родственниками, когда кто-то постоянно делает токсичные замечания, и ничего с этим нельзя поделать», — отметила психолог.
Прощение — это намеренное избавление от обиды
Прощение не происходит само по себе — это осознанный выбор, поскольку это намеренное избавление от обиды. Иногда оно происходит с усилием, но оно необходимо, так как обида разрушает изнутри и выставляет препятствия к развитию.
Важно понимать, что прощение нужно не обидчику, а самому человеку.
Как работать с обидой: честный разговор с собой
Чтобы не застревать в обидах, важно пересмотреть свои реакции и привычки:
- Проверяйте ожидания: действительно ли вам что-то обещали, или вы сами это придумали?
- Отделяйте факты от интерпретаций: «не позвали» — факт, «меня ненавидят» — додумывание.
- Берите ответственность за свои чувства: никто не обязан догадываться о вашей боли.
- Обозначайте границы: «Со мной так нельзя» — это зрелая позиция.
- Отслеживайте манипуляции: если возникает мысль «пусть теперь помучается», стоит задуматься о настоящей цели.
- Помните, что прощение — это акт заботы о себе.
Любой человек может пользоваться своей свободой
В основе освобождения от обиды лежит принятие: другие люди не обязаны соответствовать нашим ожиданиям.
«Любой человек может пользоваться своей свободой. Кто-то любит громко смеяться, а другому это неприятно — и он пытается перевоспитать его всю жизнь», — указала Сударикова.
Обида — это не маркер правоты. Это сигнал о том, что реальность не совпала с внутренними ожиданиями. И вместо того, чтобы держаться за неё, стоит задать себе главный вопрос: чего я на самом деле хочу — и почему не говорю об этом прямо?
Послушать полный выпуск подкаста можно по ссылке.