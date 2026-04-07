«Женское дело»: Психолог из Татарстана развенчала главные мифы о беременности

07 апреля 2026, 14:36

Психолог Прохорова назвала три главных мифа о беременности и родах

Фото: Istock/Kostikova

В обществе существуют мифы: беременные будто должны есть за двоих, а мужчины — не интересоваться беременностью жены и родами. Эти легенды развеяла региональный представитель «Совета матерей» в Татарстане, перинатальный психолог Анна Прохорова.





В беседе с «Татар-информом» специалист пояснила: беременная женщина ест для двоих, но не удваивает порцию. Миф — и про запрет поднимать руки вверх, и про то, что мужчина не должен поддерживать жену.



Прохорова подчеркнула: мужчина — отец ребёнка, и он обязан участвовать в жизни супруги во время беременности и, возможно, присутствовать на родах.

«Это общее дело, общий ребёнок, и общая поддержка должна быть», — добавила психолог.

«Многие хотят идти со своей женой в роды. Возрождается традиция партнерских родов, и есть роддома, которые их поддерживают», — подчеркнула Прохорова.