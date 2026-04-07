«Калейдоскоп для нервов»: Психолог объяснила, как цвет влияет на нашу жизнь

07 апреля 2026, 15:42

Психолог Кардиакос: цвет влияет на работу нервной системы

Фото: iStock/Valeriy_G

Мы редко задумываемся, почему в дождливый вторник рука сама тянется к тёмно-синему свитеру, а в солнечное воскресенье — к жёлтой сумке. Или почему после тяжёлой недели мы вдруг заказываем ярко-красный чехол для телефона, хотя всегда любили спокойные тона. Оказывается, за каждым таким «интуитивным» выбором стоит сложная работа нервной системы, которая через цвет пытается сообщить нам о своих истинных потребностях: где-то ей нужно успокоение, где-то — дополнительная энергия, а где-то — защита от перегрузки. Цвет влияет не только на наше настроение, но и на то, как нас воспринимают окружающие.





Семейный психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что мы привыкли думать, что выбираем цвет интуитивно, однако это далеко не так.





«Цвета влияют на уровень возбуждения нервной системы, поэтому в соответствии с нашим состоянием у нас происходят и цветовые выборы», — объяснила она.

«Избыточно яркие цвета не стоит использовать при деловых встречах, потому что они отвлекают внимание. Лучше дать возможность использовать аксессуары, которые хорошо запомнятся. Особенно ярко магия цвета проявляется в романтических свиданиях. Многие думают, что красный привлечет партнера, но психология говорит об обратном. Весь секрет маленького чёрного платья. Мы здесь подчёркиваем наше лицо и кисти рук. В личном контакте нам всегда очень важны невербальные сигналы: движение кистей, глаз, дыхание. Когда мы выбираем нейтральный наряд, можно сосредоточить внимание на лице», — объяснила специалист.

«Возьмите за правило хотя бы три дня фотографировать только конкретный цвет. Например, зелёный. Ваше внимание начинает выискивать этот цвет, отвлекаться от проблем и переключаться на внешнюю задачу. Для тревожных людей это прекраснейшая практика», — рекомендовала психолог.