«Калейдоскоп для нервов»: Психолог объяснила, как цвет влияет на нашу жизнь
Мы редко задумываемся, почему в дождливый вторник рука сама тянется к тёмно-синему свитеру, а в солнечное воскресенье — к жёлтой сумке. Или почему после тяжёлой недели мы вдруг заказываем ярко-красный чехол для телефона, хотя всегда любили спокойные тона. Оказывается, за каждым таким «интуитивным» выбором стоит сложная работа нервной системы, которая через цвет пытается сообщить нам о своих истинных потребностях: где-то ей нужно успокоение, где-то — дополнительная энергия, а где-то — защита от перегрузки. Цвет влияет не только на наше настроение, но и на то, как нас воспринимают окружающие.
Семейный психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что мы привыкли думать, что выбираем цвет интуитивно, однако это далеко не так.
«Цвета влияют на уровень возбуждения нервной системы, поэтому в соответствии с нашим состоянием у нас происходят и цветовые выборы», — объяснила она.
По словам психолога, цвета можно разделить на два лагеря: холодные (синий, зеленый, серый) снижают возбуждение и помогают сосредоточиться и теплые (красный, оранжевый, желтый) повышают активность, но в избытке утомляют. Именно поэтому психологи не рекомендуют клеить красные обои в спальне или надевать кричащие наряды на деловые встречи.
«Избыточно яркие цвета не стоит использовать при деловых встречах, потому что они отвлекают внимание. Лучше дать возможность использовать аксессуары, которые хорошо запомнятся. Особенно ярко магия цвета проявляется в романтических свиданиях. Многие думают, что красный привлечет партнера, но психология говорит об обратном. Весь секрет маленького чёрного платья. Мы здесь подчёркиваем наше лицо и кисти рук. В личном контакте нам всегда очень важны невербальные сигналы: движение кистей, глаз, дыхание. Когда мы выбираем нейтральный наряд, можно сосредоточить внимание на лице», — объяснила специалист.
Кардиакос посоветовала, если вы чувствуете тревогу или усталость, использовать простой метод цветотерапии — «калейдоскоп».
«Возьмите за правило хотя бы три дня фотографировать только конкретный цвет. Например, зелёный. Ваше внимание начинает выискивать этот цвет, отвлекаться от проблем и переключаться на внешнюю задачу. Для тревожных людей это прекраснейшая практика», — рекомендовала психолог.